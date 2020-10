EFFETTO DARK Si sa, il nero snellisce, tuttavia Peugeot 3008 non si veste di accessori scuri per complessi di circonferenza addominale. Al contrario, il SUV compatto del Leone è consapevole del suo corpo sensuale e gioca coi dettagli per moltiplicare la sua presa sugli sguardi. Fresca di restyling di metà carriera, 3008 già arricchisce la sua offerta con l'aggiunta (a richiesta sugli allestimenti GT e GT Pack) del nuovo Black Pack, una caratterizzazione di design che fa proprio del ''dark'' il suo valore aggiunto.

SEI DIVENTATA NERA La griglia anteriore ed il logo del Leone presente al suo interno adottano un effetto dark chrome, mentre i monogrammi 3008, GT e Peugeot assumono una colorazione dark chrome, ma satinata, elemento che ancor di più li fa risaltare sulle superfici lucide della carrozzeria. Il profilo anteriore sotto la griglia paraurti si presenta di colore nero brillante, così come la soglia del paraurti posteriore ed anche il profilo laterale tra i parafanghi anteriori ed il cofano. Stessa tinta e tonalità adottate anche dal padiglione, ma non dalle barre al tetto, di superficie invece nera satinata. Infine, gli inserti alla base delle portiere sono in grigio tugstene. Completano il dark look di nuova 3008 i cerchi in lega da 19 pollici modello “Washington” con colorazione nero Onyx.

PREZZO Per Peugeot 3008 facelift 2021, Black Pack disponibile come optional a 500 euro sull’allestimento GT e a 300 euro sulla variante GT Pack.