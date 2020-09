PEUGEOT 5008: LE NOVITÀ Dopo il restyling di Peugeot 3008, il rinnovamento dei SUV compatti passa ora dal fratello maggiore, 5008. Dopo 300.000 unità prodotte dal 2017 ad oggi, il SUV a 7 posti del Leone è pronto a rituffarsi nella mischia Scopriamo come cambia tra design, comfort e dotazioni.

ILLUMINOTECNICA Cambiano i fari, con quelli anteriori che sono stati ridisegnati e includono la tecnologia LED su tutta la gamma. Sui modelli GT e GT Pack, i fari Full LED sono dotati di illuminazione dell’interno curva EVS, che ottimizza la visibilità a velocità fino a 90 km/h. La nuova funzione Modalità Nebbia ha sostituito i fendinebbia: è integrata nei proiettori Full LED e accende gli anabbaglianti con intensità ridotta quando vengono attivati ​​i fendinebbia posteriori. Al posteriore i nuovi fari sono aggiornati con tecnologia Full LED a 3 artigli (compresa la luce di retromarcia). Gli indicatori, invece, sono a scorrimento.

COLORI Il restyling di Peugeot 5008 sarà disponibile nelle nuove colorazioni Blu Celebes e Metallic Copper, oltre che nelle classiche Bianco Perla, Grigio Artense, Grigio Platinium, Nero Perla e Rosso Ultimate.

i-SUV All'interno dell'abitacolo del rinnovato SUV Peugeot 5008 la prima grande novità è rappresentata dal nuovo i-Cockpit. È presente l'Head-Up Digital Display da 12,3 pollici, completamente personalizzabile e configurabile, mentre il nuovo touch screen centrale è ora da 10 pollici. Lo schermo ad alta definizione è dotato di sette tasti a pianoforte – i toggles switches - che consentono l’accesso diretto alle principali funzioni. Sulla consolle centrale di tutte le versioni dotate di cambio automatico troviamo poi di serie, ora, il selettore della modalità di guida che permette di scegliere tra Normal, Sport ed Eco. Peugeot 5008 è dotato anche di funzione MirrorScreen, è compatibile infatti con Apple CarPlay e Android Auto, mentre per ricaricare i dispositivi mobili oltre alla ricarica wireless dello smartphone - disponibile a richiesta - sono presenti una presa USB nella parte anteriore dell'abitacolo e due nuove prese USB nella fila posteriore di sedili.

PIÙ CLASSE Il restyling di Peugeot 5008 prevede anche interni con nuove finiture, come i nuovi rivestimenti in pelle nappa rossa - optional - e Mistral Black TEP e Alcantara, disponibili su GT e GT Pack, in pelle Nappa Mistral con cuciture Tramontane e in mi-TEP e tessuto su Allure e Allure Pack. Sugli allestimenti GT e GT Pack troviamo anche il nuovo legno di tiglio scuro e alzacristalli con inserti cromati, nonché un nuovo specchietto retrovisore interno senza cornice su GT e GT Pack.

LO SPAZIO Il SUV Peugeot, che offre 7 posti di serie su tutta la gamma ha, nella parte posteriore dell'abitacolo, tre sedili indipendenti, identici, tutti dotati di ganci ISOFIX, regolabili in lunghezza, inclinazione e reclinabili, mentre nella terza fila sono presenti due sedili indipendenti, reclinabili ed estraibili. È prevista inoltre la possibilità di abbattere completamente in avanti lo schienale del sedile anteriore del passeggero per permettere di caricare oggetti lunghi fino a 3,20 m. A proposito, quali sono le dimensioni di Peugeot 5008? È lunga 4,64 metri, è larga 1,84 e alta 1,65 metri.

Nessun motore ibrido o elettrico sul rinnovato Peugeot 5008. Le motorizzazioni prevedono due benzina 3 cilindri da 1,2 litri, il PureTech 130 S&S con cambio manuale a 6 rapporti e il PureTech 130 S&S con cambio automatico EAT8 a 8 rapporti oppure il 4 cilindri da 1,6 litri PureTech 180 con cambio automatico EAT8 a 8 rapporti. Per gli amanti del diesel ci sono il 4 cilindri da 1,5 litri BlueHDi 130 S&S con cambio manuale a 6 rapporti e il BlueHDi 130 S&S con cambio automatico EAT8 a 8 rapporti. In alternativa, il più potente 4 cilindri da 2 litri BlueHDi 180 S&S, anch'esso con cambio automatico EAT8 a 8 rapporti.

Peugeot 5008 dispone di aiuti alla guida (ADAS) di ultima generazione tra i quali spicca soprattutto il Night Vision - unico SUV del suo segmento ad adottarlo -, tecnologia che rileva pedoni e animali davanti al veicolo di notte o in condizioni di visibilità ridotta, fino a 200-250 m oltre la portata dei proiettori, con proiezione all'interno del Head-up Digital Display della vista a infrarossi. L'Adaptive Cruise Control dotato di funzione Stop&Go - con cambio automatico EAT8 - regola in automatico la velocità in funzione del veicolo che precede, consente di fermare l’auto e di farla ripartire se l'arresto è inferiore a 3 secondi. Abbinato all'Adaptive Cruise Control con Stop&Go c'è il Lane Positioning Assist: si tratta del sistema che consente al guidatore di scegliere la posizione dell’auto all’interno della propria corsia e di farla mantenere in automatico all’auto, richiedendo solo il mantenimento delle mani sul volante. Entrambi i sistemi sono disponibili come parte del pacchetto Drive Assist Plus. Completano il quadro dei dispositivi di sicurezza la Frenata Automatica di Emergenza di ultima generazione, sistema che rileva pedoni e ciclisti, di giorno e di notte, da 5 km/h fino a 140 km/h - a seconda della versione - con avviso di rischio di collisione e il sistema di riconoscimento esteso dei segnali stradali (fermata, senso unico, divieto di sorpasso, etc.).

Il nuovo SUV Peugeot 5008 è dotato di 3 allestimenti. Ognuno di essi può essere integrato da un Pack specifico, per incontrare le richieste del singolo cliente.

ACTIVE

L'allestimento di accesso si caratterizza per cerchi in lega da 17 pollici, Pack visibilità, fari anteriori con tecnologia LED, sistema di avviamento keyless, climatizzatore bi-zona, sensori di parcheggio posteriori, Active Safety Brake, radio Digitale DAB, Head-up Digital Display e 2 sedili indipendenti in terza fila.

ACTIVE PACK

Aggiungendo all'allestimento Active il relativo Pack si aggiungono la funzionalità Mirrorscreen per lo smartphone, gli specchietti ripiegabili elettricamente i sensori di parcheggio anteriori e VisioPark 1, la telecamera posteriore a 180°.

ALLURE

L'allestimento intermedio prevede cerchi in lega da 18 pollici, barre al tetto, vetri oscurati, Pack Safety Plus, 3D Connected Navigation con schermo da 10 pollici HD e finiture in tessuto Mi-TEP.

ALLURE PACK

Il Pack dedicato ad Allure prevede accesso e avviamento keyless, sedile del passeggero reclinabile in avanti e Ambient LED pack.

GT

Il più ricco degli allestimenti prevede invece cerchi in alluminio da 18 pollici specifici, tetto Black Diamond, Pack Drive Assist Plus, fari Full LED e finiture TEP-Alcantara.

GT PACK

Il top della gamma, l'allestimento GT Pack, è caratterizzato da cerchi in lega da 19 pollici, portellone Hands Free - azionabile a mani libere - Pack City 2, sistema Hi-fi Focal e Pack sedili elettrici con massaggio. In aggiunta è possibile scegliere la nuova opzione Black Pack, che si caratterizza per una serie di particolari in nero come la griglia anteriore, le barre del tetto in nero satinato, le cornici dei finestrini in nero e i cerchi da 19'' Washington in nero Onyx e grigio scuro.

Il SUV 7 posti Peugeot 5008 sarà ordinabile in Italia a partire dal prossimo autunno e commercializzato dal mese di Gennaio 2021. Non sono stati ancora svelati i prezzi che, se in linea con quelli della precedente versione di Peugeot 5008, partiranno da poco più di 30.000 euro.