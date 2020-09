PEUGEOT 3008 RESTYLING, TUTTE LE NOVITÀ

2008 DOCET Una volta tanto, il maggiore dei fratelli prende esempio dal più piccolo, e così il restyling di Peugeot 3008 (preordinabile dall'autunno 2020 e in vendita da gennaio 2021) ne avvicina immagine e contenuti a quelli di nuova Peugeot 2008, la frontiera del know-how di PSA nel campo dei crossover. A quattro anni dall'esordio (2016), 3008 di seconda generazione si rinnova nello stile e nel proprio equipaggiamento tecnologico. Non è un modello tutto nuovo (il salto è atteso nel 2022), è soltanto evoluzione. D'altra parte, SUV che vince non si cambia, si migliora. In che modo, è presto detto. Panoramica.





E LUCE FU Al frontale, l'ampia calandra a scacchiera rinuncia alla cornice cromata ma guadagna in eleganza e fluidità, estendendosi tramite alette fin sotto i fari. Di maggiori dimensioni anche il classico monogramma del Leone. Sin dal primo livello di allestimento, il paraurti include ora prese d'aria laterali in nero lucido, ma sono i fari stessi il vero autografo di nuova 3008: tecnologia LED di serie e soprattutto luci diurne a forma di artiglio, proprio come su nuova 2008. Niente più fendinebbia: la cosiddetta Modalità Nebbia è integrata nei proiettori Full LED e accende gli anabbaglianti con intensità ridotta quando vengono attivati ​​i fendinebbia posteriori. Al posteriore, sempre gruppi ottici Full LED a 3 artigli (compresa la luce di retromarcia) e indicatori di direzione a scorrimento.

NEL BLU Peugeot 3008 MY21 sarà disponibile nei seguenti colori di carrozzeria:

Blu Celebes (NOVITÀ)

Blu Vertigo (NOVITÀ)

Bianco Perla

Grigio Artense

Grigio Platinium

Nero Perla

Rosso Ultimate



BLACK SUV E per i clienti ancor più esigenti, sugli allestimenti top di gamma GT e GT Pack è disponibile l'opzione ''Black Pack'': griglia anteriore e logo del Leone a effetto dark chrome, barre al tetto in nero satinato, cornice finestrini laterali neri, cerchi da 19 pollici in nero Onyx e grigio scuro, più altri tenebrosi dettagli.



DIGITAL CROSSOVER Nuova Peugeot 3008 è anche e soprattutto nuovo i-Cockpit. Il quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, completamente personalizzabile e configurabile, dispone ora di un pannello con tecnologia ''Normally Black'' per un contrasto e una leggibilità ancora migliori, mentre il nuovo touch screen al centro della plancia (compatibile con Apple CarPlay ed Android Auto) raggiunge una diagonale di 10 pollici. Sempre al loro posto i sette eleganti tasti pianoforte – i toggles switches - che consentono l’accesso diretto alle principali funzioni comfort: audio, climatizzazione, navigazione 3D connessa e con comando vocale, impostazioni del veicolo, telefono, etc. Sulla consolle centrale, tutte le versioni equipaggiate di motore termico (benzina o diesel) e dotate di cambio automatico hanno ora di serie il selettore della tre modalità di guida: Normal, Sport ed Eco. Per il resto, l'aggiornamento degli interni include nuovi rivestimenti che a seconda del livello di equipaggiamento accolgono Alcantara, pelle nappa rossa o pelle Nappa Mistral.

TRIPLA SCELTA Nulla cambia lato propulsori: nuova 3008 sempre disponibile in formato benzina, diesel e ibrida plug-in. Di seguito, la gamma.

1.2 PureTech 130 S&S (cambio manuale a 6 rapporti)

(cambio manuale a 6 rapporti) 1.2 PureTech 130 S&S (cambio automatico EAT8 a 8 rapporti)

(cambio automatico EAT8 a 8 rapporti) 1.6 PureTech 180 S&S (cambio automatico EAT8 a 8 rapporti



(cambio automatico EAT8 a 8 rapporti 1.5 BlueHDi 130 S&S (cambio manuale a 6 rapporti)

(cambio manuale a 6 rapporti) 1.5 BlueHDi 130 S&S (cambio automatico EAT8 a 8 rapporti)



(cambio automatico EAT8 a 8 rapporti) 1.6 HYBRID4 300 e-EAT8 (4 ruote motrici, 59 km di autonomia in modalità 100% elettrica)

(4 ruote motrici, 59 km di autonomia in modalità 100% elettrica) 1.6 HYBRID 225 e-EAT8 (2 ruote motrici, 56 km di autonomia 100% elettrica)



ANIMALE NOTTURNO Allo stato dell’arte i sistemi di assistenza alla guida (ADAS): il Night Vision (unico SUV compatto sul mercato ad adottarlo) rileva pedoni o animali di fronte al veicolo, di notte o in condizioni di visibilità ridotta, fino a una distanza di 250 metri, mentre l'Adaptive Cruise Control con funzione Stop&Go, oltre a regolare in automatico la velocità in funzione del veicolo che precede, consente anche di fermare l’auto e di farla ripartire, purché l'arresto sia inferiore a 3 secondi. Il Lane positioning assist consente a sua volta di scegliere la posizione dell’auto all’interno della propria corsia e di mantenerla in automatico, richiedendo solo che le mani impugnino il volante, mentre la frenata automatica di emergenza di ultima generazione rileva pedoni e ciclisti, di giorno e di notte, da 5 km/h fino a 140 km/h.

HI-TECH 3008 Detto dei sistemi all'avanguardia, tra le altre funzioni tecnologiche sono poi da citare il riconoscimento esteso dei segnali stradali (tra cui fermata, senso unico, divieto di sorpasso, etc.), il Visiopark 2 con telecamere anteriori e posteriori a 360°, l'Active Lane Departure Warning, la commutazione automatica anabbaglianti/abbaglianti, il sistema di monitoraggio dell’angolo cieco attivo (con correzione della traiettoria agendo sullo sterzo per evitare il rischio collisione), e in chiave alla terrain, l'Advanced Grip Control con 4 modalità di fondo stradale (Normal, Neve, Fango, Sabbia) e l'Hill Assist Descent Control, per gestire in completa sicurezza il veicolo in discesa su tratti dalla forte pendenza e dallo scarso grip.

UNA E TRINA La nuova struttura della gamma ruota attorno a 3 livelli di allestimento, ognuno dei quali può essere integrato da uno specifico Pack. Di seguito, le principali dotazioni: