CONSIGLI PER GLI ACQUISTI Nell'epoca in cui i SUV compatti vanno per la maggiore, una versione elettrica della Peugeot 2008 sembra l'idea giusta per permettere agli EV di sfondare: in un mercato che, in Italia, è ancora poco recettivo nei confronti della mobilità a emissioni zero. Certo i costi sono una forte barriera all'ingresso. Il divario tra la 2008 elettrica e le controparti a motore tradizionale va da 11.000 a 17.000 euro: cifre che gli ecobonus, fino a esaurimento fondi, riescono però a livellare nelle regioni pià generose. Non mancano poi soluzioni di noleggio progettate apposta per pareggiare i conti tra le varie motorizzazioni quando si tratta di costo totale mensile.

NEL VIDEO AL VOLANTE Una strada in discesa, sembrerebbe, verso un piacere di guida insospettabile. Al volante della Peugeot e-2008 ci siamo trovati benissimo, come potete vedere nel video che pubblichiamo. E in cui vi raccontiamo anche tutte le altre informazioni fondamentali per capire se il SUV compatto della Casa del leone fa al caso vostro oppure no. Parliamo di autonomia, tempi e modalità di ricarica; di abitabilità e ingombri. E anche di alcuni servizi smart che Peugeot ha escogitato per aggirare alcune perduranti e oggettive limitazioni delle auto elettriche. Volete saperne di più? Cliccate e guardate! Oppure leggete qui la nostra prova su strada.