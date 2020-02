SUV COMPATTO Cercate un'auto elettrica? Sul mercato degli EV non ci sono solo berline, citycar e maxi SUV, ma anche SUV compatti: ne è la prova la nuova Peugeot e-2008, versione a batterie della nota 2008 e cugina di primo grado della e-208. Lunga 4,30 metri, offre un abitacolo ospitale per 5 passeggeri e un bagagliaio da 434 litri di capacità analoga a quello delle Peugeot 2008 diesel o a benzina.

MOTORE, AUTONOMIA Grazie al motore da 136 CV e 260 Nm di coppia la Peugeot 2008 elettrica raggiunge una velocità massima di 150 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in 8,1 secondi. L'autonomia, in base alle ultime norme WLTP, che forniscono stime più attendibili rispetto ai cicli di omologazione precedenti, è di 320 km e i tempi di ricarica vanno da 5 ore e 15 minuti a 27 ore, secondo che si disponga di una wallbox o di una comune presa domestica.

TEMPI DI RICARICA Va detto che, per chi vuole abbracciare la filosofia della mobilità a emissioni zero, è praticamente obbligatorio attrezzarsi con una presa dedicata in garage, ferma restando la possibilità di utilizzare colonnine e stazioni di ricarica pubbliche in caso di necessità o per programmare spostamenti a lungo raggio. Da segnalare, in questo caso, che la Peugeot e-2008 è in grado di sfruttare le stazioni fastcharge da 100 kW, dalle quali è in grado di recuperare l'80% dell'autonomia in soli 30 minuti.

LISTINO PREZZI In consegna da aprile 2020, il SUV elettrico Peugeot è proposto in quattro allestimenti. La gamma attacca con la e-2008 Active da 38.050 euro; ci sono poi la Allure da 39.450 euro; la GT Line da 41.650 euro e la GT da 43.850 euro. Ancora elevato il delta prezzo rispetto alle versioni con motore diesel o benzina: il divario vva da 11.000 a 17.000 euro circa, ma nel caso dell'elettrica, la somma degli incentivi statali e di quelli delle regioni più generose può tagliare i prezzi anche di 16.000 euro (tutte le spiegazioni in questo articolo).

NON SOLO ACQUISTO A ciò si aggiungono formule di noleggio a lungo termine come Free2Move Lease, che Peugeot ha studiato apposta per equiparare il costo mensile complessivo delle auto elettriche a quello dei suoi modelli a motore tradizionale. Il noleggio fa parte di una serie di servizi che la Casa del Leone propone per avvicinare il pubblico alla mobilità elettrica.

TUTTI I VANTAGGI Tra questi vi saranno anche convenzioni per l'uso delle colonnine pubbliche di ricarica e la garanzia che copre la batteria per 8 anni o 160mila chilometri e ne assicura un'efficienza superiore al 70%. Infine, per chi avesse temporanea necessità di effettuare lunghe trasferte, dovrebbe venire introdotto, per i proprietari di e-2008, il noleggio agevolato di auto a motore tradizionale: just in case...

ATTENZIONE La prova su strada della nuova Peugeot 2008 elettrica sono attualmente in corso: tornate a trovarci su questa stessa pagina, che verrà aggiornata dopo il test drive, per leggere le nostre impressioni e la recensione completa.

SCHEDA TECNICA PEUGEOT e-2008