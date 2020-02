IBRIDA SW L'ibrido c'è, ma non si vede: è molto discreta la caratterizzazione estetica della nuova Peugeot 508 Hybrid, che nella versione berlina e SW entra a listino collocandosi al top della gamma, tanto per prestazioni quanto per prezzi. Tre gli allestimenti: Allure, GT Line e GT. Concentrandoci sulla station wagon, che in Italia sarà la variante più richiesta, l'Allure è proposta a 47.880 euro; la GT Line è in listino a 49.880 e la GT a 53.880 euro.

I VANTAGGI DELL'IBRIDA Chiaramente la 508 Hybrid non è un'alternativa alle versioni dai livelli di potenza medio bassi. L'unico confronto che si può fare è con la versione a benzina di pari cavalleria, che rispetto all'ibrida consente un risparmio all'acquisto di quasi settemila euro. Ma per l'appunto non è un'ibrida e di questi tempi non può godere dei vantaggi che, nel caso della 508, contribuiscono a riequilibrare i piatti della bilancia. Anzi, forse a farli pendere addirittura a suo favore: dipende dalle circostanze.

IBRIDA ALLA SPINA Si parte dall'ecobonus, che fino a esaurimento fondi vale 2.500 euro se rottamate un'auto Euro 4 o precedente; oppure 1.500 euro senza rottamazione. Ma anche nei costi di gestione si potrebbe riscontrare un risparmio. Il motivo è presto detto, la 508 non è una mild hybrid, né una full hybrid, bensì un'ibrida “alla spina”: quelle famose plug-in che si ricaricano dalla presa di corrente e consentono alcune di decine di chilometri di marcia a emissioni zero.

AUTONOMIA E TEMPI DI RICARICA In questo caso è di 52 km l'autonomia massima misurata secondo le procedure di collaudo WLTP (54 km per la berlina). Ciò significa che, guidando con piede leggero, sarebbero in molti a poter gestire il casa-ufficio senza sprecare nemmeno una goccia di benzina: con costi che, certo, dipendono dal contratto di fornitura elettrica e dalle modalità di ricarica (se è veloce, in genere, costa di più), ma che per ora rimangono concorrenziali rispetto ai carburanti tradizionali. I tempi di ricarica? Vanno da 1,5 a 6,5 ore a seconda che si abbia a disposizione una wallbox o colonnina ad alta potenza oppure una normale presa domestica.

LASCIAPASSARE IBRIDO Altri vantaggi delle ibride plug-in sono che permettono di aggirare i blocchi del traffico e di entrare in alcune ZTL, con il plus di poter parcheggiare gratis nelle strisce blu di diverse città e di vedersi condonare il bollo per i primi cinque anni, in determinate regioni: informatevi sul sito del vostro comune per sapere esattamente quali sono le agevolazioni che vi riguardano.

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI Se l'ibrida fa al caso vostro, tornando nello specifico, dalla 508 SW avrete solo belle sorprese. Prima tra tutte la capacità del bagagliaio, che rimane identica a quella delle versioni Diesel e a benzina: da 530 a 1.780 litri di capacità. Spazioso e ben rifinito è l'abitacolo, che può contare sull'innovativo quadro strumenti i-Cockpit a effetto 3D e su un impianto di infotainment che prevede di serie la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto.

MISURE, POTENZA Piace la parte centrale della plancia, con una pulsantiera stile pianoforte molto caratteristica. Ampio lo spazio per gli occupanti: quello che ti aspetti da un'auto lunga 4,79 metri. Interessanti le prestazioni, che pongono la 508 Hybrid 2020 SW al livello della diesel più potente in gamma. Forte di 225 cavalli di potenza complessivi, raggiunge i 230 km/h di velocità e completa lo 0-100 km/h in 8,3 secondi. Paga pegno, invece, alla 508 a benzina a causa di un aggravio di peso di oltre tre quintali: l'ibrida ferma l'ago della bilancia a 1.820 kg in ordine di marcia.

BATTERIE GARANTITE Sulle batterie, Peugeot offre una garanzia di 8 anni o 160mila chilometri, al termine dei quali l'efficienza deve rimanere superiore al 70%. Ciò sigifica, in pratica, un eventuale aumento dei consumi medi contenuto, ma che l'autonomia residua in modalità elettrica potrebbe ridursi a poco più di 35 chilometri.

ATTENZIONE La prova su strada della nuova Peugeot 508 Hybrid SW sono attualmente in corso: tornate a trovarci su questa stessa pagina, che verrà aggiornata dopo il test drive, per leggere le nostre impressioni e la recensione completa.

SCHEDA TECNICA PEUGEOT 508 HYBRID SW