ELETTRICA SENZA RINUNCE In macchina fate in genere spostamenti brevi e a casa avete il garage? Un'auto elettrica potrebbe fare al caso vostro. La nuova Peuegot e-208 2020 è una delle ultime e più stuizzicanti proposte. Mette sul piatto una piattaforma progettata apposta per ospitare le batterie, che quindi non rubano centimetri al bagagliaio. Ed ecco che in una compatta di 4,06 metri da paraurti a paraurti ritrovo un vano di carico da 265 litri: identico a quello delle 208 a benzina e diesel.

MOTORE La scheda tecnica fa il ritratto di un'auto scattante. Il motore da 136 CV e 260 Nm di coppia consente una velocità massima di 150 km/h, che certo permettono di affrontare in scioltezza anche eventuali tratte autostradali, e uno 0-100 in 8,1 secondi. Ma si sa che, parlando di auto elettriche, le preoccupazioni maggiori arrivano da autonomia e tempi di ricarica.

L'AUTONOMIA Quanto all'autonomia, grazie alla batteria da 50 kWh, la Peugeot 208 elettrica dichiara percorrenze fino a 340 km prima di doverla collegare a una presa di ricarica. I tempi di rifornimento variano, come al solito, in base alla potenza delle prese a disposizione. Non fatevi spaventare dalle 27 ore necessarie per la ricarica da una presa domestica, per le auto elettriche è necesario organizzarsi altrimenti: con una wallbox dedicata in garage, che abbatte l'attesa fino a 8 ore.

TEMPI DI RICARICA La ricarica per strada? Nel caso della e-208 che ha il pacco batterie predisposto, può avvenire sia dalle colonnine normali sia dalle più potenti Fastcharge da 100 kW, che permettono di recuperare l'80% dell'autonomia in mezz'ora. Certo alla mobilità elettrica bisogna un po' abituarsi: per sfruttare al meglio l'energia, per esempio, un trucco è utilizzare l'app per lo smartphone, che consente di comandare a distanza la climatizzazione per preparare l'auto alla partenza quando è ancora collegata alla presa di corrente.

BATTERIE GARANTITE Parimenti le soste per il rifornimento, nei lunghi viaggi, vanno pianificate, ma in questo senso Peugeot introdurrà una serie di servizi, collegati anche al navigatore di bordo, che agevoleranno la ricerca e l'utilizzo delle stazioni attrezzate senza troppe complicazioni. Tra i servizi elenchiamo anche la garanzia che copre la batteria per 8 anni o 160mila chilometri e ne assicura un'efficienza superiore al 70%.

LISTINO PREZZI Rimane lo scoglio dei prezzi, che nel caso delle auto elettriche sono superiori a quelli dei veicoli tradizionali, ma anche qui i passi in avanti sono stati notevoli. Disponibile da febbraio 2020, la Peugeot e-208 è disponibile in quattro allestimenti: Active, che costa 33.400 euro; Allure da 34.600 euro; GT Line proposto a 36.400 euro e GT che chiude il conto a 38.200. A queste cifre vanno sottratti eventuali incentivi ed ecobonus, che nelle regioni più generose possono tagliare il prezzo anche di 16.000 euro, come spieghiamo in questo articolo.

SI PUÒ ANCHE NOLEGGIARE A ciò si aggiungono formule di noleggio a lungo termine come Free2Move Lease, che Peugeot ha studiato apposta per equiparare il costo mensile complessivo delle auto elettriche a quello dei suoi modelli a motore tradizionale.

ATTENZIONE La prova su strada della nuova Peugeot 208 elettrica sono attualmente in corso: tornate a trovarci su questa stessa pagina, che verrà aggiornata dopo il test drive, per leggere le nostre impressioni e la recensione completa.

SCHEDA TECNICA PEUGEOT e-208

Motore: elettrico

Potenza: 136 CV

Coppia: 260 Nm

Velocità: 150 km/h; da 0 a 100 km/h in 8,1 secondi

Autonomia: 340 km

Tempi di ricarica: da 8 a 27 ore; 80% in 30 minuti dalle colonnine fastcharge da 100 kW

Cambio: monomarcia

Trazione: anteriore

Dimensioni: 4,06 x 1,75 x 1,43 m

Bagagliaio: 265 litri

Prezzo: da 33.400 euro