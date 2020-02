3008 HYBRID4 Distinguerla a colpo d'occhio dalle altre 3008 non è facile: solo le mostrine con il logo con le lettere HY in colori cangianti tradiscono la nuova Peugeot 3008 Hybrid4. Ma che il SUV plug-in hybrid del Marchio del Leone non sia uguale alle sue sorelle è evidente nel momento in cui si guarda la scheda tecnica. E quando si affonda il piede sul gas.

TRAZIONE INTEGRALE Nella gamma, è l'unica a poter vantare la trazione integrale, 300 CV di potenza e 450 Nm di coppia, dati dal suo sistema ibrido a benzina: con un motore elettrico nel nuovo cambio e-EAT8 e uno collegato alle ruote posteriori a dare la trazione 4x4. Caratterstiche che le permettono di raggiungere i 235 km/h e di bruciare lo 0-100 km/h in 5,9 secondi: un tempo degno di una coupé autenticamente sportiva. Niente male per un SUV che stazza 1.915 kg sulla bilancia! Numeri che la mettono al riparo da confronti scomodi, visto che le 3008 a motore tradizionale - lontanissime per prestazioni - costano da 15.000 a 20.000 euro in meno.

IBRIDO PLUG-IN Plug-in, dicevamo, ossia con la possibilità di viaggiare anche in modalità completamente elettrica, con un'autonomia massima di circa 60 km, e di ricaricarsi dalle prese di corrente: in 7 ore da quelle domestiche e in meno di 2 ore dalle colonnine ad alta potenza o da una wallbox dedicata da installare nel proprio garage. A batterie, se di strada se ne deve fare poca, si possono raggiungere i 135 km/h di velocità. Oppure si può adottare la funzione e-save per garantirsi tre livelli diversi di autonomia elettrica residua: così da non ritrovarsi con gli accumulatori a secco proprio prima di dover entrare in una ZTL.

LE BATTERIE Sempre a proposito delle batterie, è interessante notare che Peugeot prevede su di esse una garanzia di 8 anni o 160mila chilometri, al termine dei quali l'efficienza deve rimanere superiore al 70%. Ciò significa, in pratica, che i consumi medi dovrebbero subire variazioni contenute, ma che l'autonomia in modalità elettrica potrebbe ridursi a una quarantina di chilometri.

DOTAZIONI E ADAS A parte la tecnologia ibrida, la 3008 Hybrid4 è molto simile alle Peugeot 3008 con motore tradizionale. Alto il livello delle dotazioni, che rispecchiano quello degli allestimenti GT-Line e GT in cui viene proposta. Ecco dunque che il livello di finitura è ai massimi livelli e così pure quello dei dispostivi per la sicurezza, con frenata automatica di emergenza, mantenimento attivo di corsia e tutti i sistemi di monitoraggio del caso: sulle condizioni psicofisiche del conducente e sul traffico circostante. L'infotainment, naturalmente, è di serie compatibile con Apple CarPlay e Android Auto.

COM' È Le dimensioni sono quelle di un SUV compatto: 4,45 metri in cui trovano degna sistemazione 5 passeggeri e un bagagliaio da 395 litri. Attenzione! Quanto a capacità di carico, un SUV di pari dimensioni a trazione integrale, ma dotato di motore tradizionale, offre in media circa 100 litri di spazio in più. C'è di buono che la tecnologia plug-in hybrid moderna non impedisce l'abbattimento degli schienali dei sedili posteriori, per ampliare la capacità di carico all'occorrenza (un problema che invece affliggeva alcune ibride della prima ora).

LISTINO PREZZI In consegna già da febbraio 2020, il SUV Peugeot plug-in è proposto solo in allestimenti top e i prezzi vanno di conseguenza: si parte dai 51.930 euro della Peugeot 3008 Hybrid4 GT-Line per arrivare ai 53.880 euro della Hybrid4 GT. C'è di buono che la 3008 plug-in hybrid è inclusa nella lista delle auto meritevoli del famoso ecobonus. Parliamo di uno sconto sul listino di 2.500 euro in caso di rottamazione di un modello Euro 4 o precedente e di 1.500 euro senza rottamazione, a cui si aggiungono eventuali contributi locali.

NIENTE SUPERBOLLO Altre agevolazioni prevedono che i cavalli espressi dai motori elettrici siano gratis ed ecco che la Hybrid4, pur erogando 300 CV non paga il superbollo. Inoltre sfugge all amaggior parte dei blocchi del traffico e alle restrizioni di alcune ZTL; in diverse città parcheggia gratis nelle aree delimitate dalle strisce blu e in certe regioni gode anche dell'esenzione dalla tassa di possesso per i primi 5 anni dall'acquisto (verificate presso il sito del vostro comune di residenza).

PEUGEOT HYBRID 2020 Non vi basta? Nel corso del 2020 arriverà anche la Peugeot 3008 Hybrid 2020: sempre plug-in, ma dotata di un solo motore elettrico, quello nel cambio e-EAT8. Risultato: la trazione è esclusivamente anteriore e la potenza si riduce a 225 CV, ma l'accelerazione rimane brillante: nello 0-100 siamo attorno agli 8 secondi. I prezzi, però, partono da 44.430 euro: complice il fatto che la 3008 ibrida a trazione anteriore è disponibile anche nel meno lussuoso allestimento Allure.

ATTENZIONE La prova su strada della nuova Peugeot 3008 Hybrid4 sono attualmente in corso: tornate a trovarci su questa stessa pagina, che verrà aggiornata dopo il test drive, per leggere le nostre impressioni e la recensione completa.

SCHEDA TECNICA PEUGEOT 3008 HYBRID4