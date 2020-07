ANNO DOMINI 3008 Sembra appena ieri, invece l'ultima generazione di Peugeot 3008 apparve per la prima volta sulla scena nel 2016. Nel 2023 sarà la volta della terza generazione, un'auto progettata totalmente ex novo, e che all'interno della propria gamma ospiterà pure un 3008 full electric, edizione per la quale il Leone sta studiando una piattaforma ad hoc, ribattezzata eVMP (electric Vehicle Modular Platform). Prima di allora, tuttavia, 3008 passerà attraverso il classico facelift di metà ciclo vita. E il portale francese Forum-Peugeot.com pubblica ora quelle che hanno tutta l'aria di essere le bozze patinate del restyling di metà carriera. Cosa cambia, quindi?

2008 DOCET Cambia che il frontale si uniformerà al design introdotto da 208 e 2008 (ma anche 508), quindi con gruppi ottici di forma leggermente differente, oltre che dai bordi in comunione con la calandra (a sua volta rimodellata), dai quali soprattutto, almeno sull'allestimento GT Line, sbucheranno (sempre che le foto corrispondano effettivamente al vero) fendinebbia a LED sottili ed affilati come zanne. A cambiare sarebbeRO infine anche la fascia cromata sotto la presa d'aria inferiore e la calligrafia del monogramma 3008 al posteriore: per tutto il resto, 3008 facelift non dovrebbe ricevere altri particolari aggiornamenti, salvo (almeno per le configurazioni meglio accessoriate) un display dell'infotainment di superficie maggiore e il cockpit digitale ad effetto 3D, altra eredità di 208/2008.

WAITING FOR e-3008 Improbabili, quando 3008 verrà presentata in via ufficiale (settembre-ottobre 2020?), anche eventuali sorprese lato motorizzazioni: i benzina 1.2 e 1.6 PureTech restano al loro posto, idem per i diesel 1.5 e 2.0 BlueHDi, idem infine anche per le plug-in Peugeot 3008 Hybrid e Hybrid4 (rispettivamente a trazione anteriore e integrale). Sempre in attesa, come detto, di futura e-3008. Ma questa, è un'altra storia.