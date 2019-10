Autore:

Dario Paolo Botta

TRAGUARDI IMPORTANTI Forte dei buoni risultati di vendite, SUV Peugeot 3008 si aggiorna con un nuovo allestimento top di gamma. Sochaux porta al debutto la serie limitata 3008 Anniversary, realizzata in sole 120 unità e pensata per celebrare i risultati colti da questo modello negli ultimi anni. Con 700.000 unità immatricolate nel mondo, 65.000 delle quali solo in Italia, il SUV transalpino è uno dei crossover più apprezzati nel nostro Paese.

TANTA TECNOLOGIA Stile e tecnologia sono le armi segrete di questa edizione limitata. Peugeot 3008 Anniversary si distingue per la colorazione opaca, sviluppata sulla tinta Grigio Platinium, i cerchi in lega da 19” pollici, il badge al posteriore e una dotazione tecnologica che fa davvero invidia. All’interno dell’abitacolo spicca la strumentazione completamente digitale Peugeot i-Cockpit, che comprende: volante compatto, cruscotto head up e grande display touch. Ricca e completa la dotazione di 3008 Anniversary, con molti accessori in più rispetto all’allestimento top di gamma GT, come: il Visiopark 360°, l’Electric & Massage Pack, il tetto panoramico apribile, l’impianto audio Focal, il portellone automatico, slot di ricarica wireless per smartphone e ruotino di scorta.

MOTORE E PREZZO Peugeot 3008 Anniversary è spinta dal motore 2 litri Diesel BlueHDi 180 da 177 CV e 400 Nm di coppia massima, abbinato al cambio automatico a otto rapporti EAT8. La velocità massima del SUV è di 215 km/h, mentre lo scatto da 0 a 100 km/h è coperto in 9,8 secondi. Il debutto nei concessionari di Peugeot 3008 Anniversary è previsto per novembre 2019 con prezzi a partire da 46.380 euro.