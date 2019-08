Autore:

Giulia Fermani

ALLA PROVA DELL'OFF-ROAD La Peugeot 3008 non ha la trazione integrale - solo la versione Hybrid4 ce l'ha - però ha l'Advanced Grip Control, una sorta di controllo di trazione evoluto che agisce sulle sole ruote anteriori, in grado di ottimizzare l'aderenza in base al tipo di terreno. Per scoprire se i due sistemi possono equivalersi nei risultati, Peugeot ha messo a punto una versione off-road della 3008 da mettere alla prova sulla pista di Ho Chi Minh in Vietnam. A portarla lì, per sottoporla alla prova del fuoristrada è stata la rivista Top Gear del Regno Unito.

LA VERSIONE SPECIALE Nata sulla base della versione GT Line con motore PureTech da 1,6 litri la one off di Peugeot 3008 affronta il Vietnam con una serie di migliorie. Si parte dalle ruote da 17 pollici, calzanti pneumatici fuoristrada Cooper AT3, passando per la piastra paramotore anteriore, fino ad arrivare al portapacchi in alluminio con barra luminosa a LED.

COME VA IN FUORISTRADA Il sistema di controllo della trazione ideato da Peugeot, Advanced Grip Control permette di scegliere tra cinque modalità in base alla strada da affrontare: Normale, Neve, Fango, Sabbia ed ESP Off. Pur senza l' AWD tradizionale, Peugeot 3008 grazie al sistema Grip Control e all'Hill Assist Descent si è comportata bene nella prova in fuoristrada. Resta assodato che un vero 4x4 sposterebbe ancora più in alto l'asticella, ma per un utilizzo normale, anche una trazione anteriore evoluta come quella offerta dal Peugeot Grip Control consente di affrontare in sicurezza situazioni insospettabili. Guardate la gallery!