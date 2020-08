CI SIAMO Peugeot 308 Model Year 2020 è in arrivo, per berlina e station wagon sono infatti aperti gli ordini. Prima di svelare data di uscita e gamma prezzi, un breve ripasso delle caratteristiche della compatta francese.

COME È FATTA La novità maggiore in arrivo su Peugeot 308 2020 è l'i-cockpit, vale a dire la strumentazione digitale, di serie su tutte le versioni. Lato motori, 308 sempre disponibile invece con benzina 1.2 PureTech da 110 e 130 CV o Diesel 1.5 BlueHDi da 130 CV, anche con cambio automatico EAT8 a 8 rapporti. In gamma anche una specifica versione Active Business (sia 5 porte che SW) per le flotte aziendali, così come la hatchback sportiva GTi di Peugeot Sport da 263 CV.

GLI AIUTI ALLA GUIDA Peugeot 308 2020 si caratterizza inoltre per una più ricca dotazione di aiuti alla guida (ADAS): Adaptive Cruise Control con funzione Stop, Visiopark con retrocamera a 180° e funzione Park Assist, Active Safety Brake, Distance Alert. E ancora: Active Lane Departure Warning - l’avviso di superamento involontario delle linee della corsia con correzione attiva della traiettoria -, Driver Attention Alert, High Beam Assist, Speed Limit Detection ed Active Blind Corner Assist, il sistema attivo di monitoraggio dell’angolo cieco con correzione attiva della traiettoria.

DATA USCITA E PREZZI Ordini di nuova gamma 308 scattati il 3 agosto, consegne a partire dal mese di settembre. Prezzi da 22.700 euro chiavi in mano per la versione benzina PureTech turbo 110 S&S 5 porte e da 23.700 euro per la corrispondente versione SW.