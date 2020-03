TRE PER TRE Dopo aver vinto il trofeo Auto dell’anno nel 2014, Peugeot 308 taglia oggi un altro importante traguardo, quello delle centomila unità vendute in Italia, e oltre un milione e mezzo in tutto il mondo. La berlina francese è una delle tre auto attualmente nel listino della Casa del Leone ad aver vinto il prestigioso premio, insieme a Peugeot 3008 (nel 2017) e Peugeot 208 (nel 2020). Uno ogni tre anni.

STATION E BERLINA Venduta in egual misura sia in versione berlina a due volumi che station wagon, 308 è l’unico modello di Peugeot a non aver cambiato numerazione nel passaggio da una generazione all’altra. Potete scoprire come va nella nostra prova della versione GT Line con il motore 1.2 Puretech da 130 CV, o nella versione a gasolio con il 1.5 BlueHDi da 130 CV.