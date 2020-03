ALLESTIMENTI E MOTORI Nuove tinte per la carrozzeria, nuovi tessuti per gli interni e nuove soluzioni per il tetto: in attesa che prenda il via il progetto per una Peugeot 108 elettrica, ipotizzata dal CEO Jean-Philippe Imparato, la citycar del Marchio del Leone, introduce piccoli aggiornamenti alla gamma, puntando sui colori e razionalizzando l'offerta. Quattro i livelli di allestimento in listino per i modelli a 3 o 5 porte: Active, Style, Allure e Collection. A questi si affianca la versione TOP!, nella sola carrozzeria a 3 porte, caratterizzata dal tetto in tela apribile a tutta ampiezza proposto nei colori nero o Gentle Green. Tutta la gamma si basa sul motore benzina VTi da 1 litro di cilindrata e 72 CV, disponibile anche in versione per neopatentati.

NUOVE TINTE PER LA CARROZZERIA Per la carrozzeria sono ora disponibili le tinte metallizzate Smooth Green e Blu Calvi, mentre il precedente Green Fizz non sarà più a listino. Nuova la possibilità di avere il tetto Black Diamond con verniciatura a contrasto come sui SUV della Casa Francese: a partire dall'allestimento Style e a un prezzo di 250 euro. Sulla 108 Collection, versione di vertice della gamma, il Bianco Lipizan pastello è offerto senza sovrapprezzo, mentre il Blu Calvi prende il posto della precedente tinta Grigio Carlinite.

INTERNI E SELLERIA Per gli interni debuttano nuovi rivestimenti. Per gli allestimenti Active, Style ed Allure, il tessuto White Jusa prende il posto del precedente White Square Jusa, per dare all'ambiente un look più moderno. Per la selleria dell’allestimento Collection, diventa standard il tessuto Adamite Green Jusa al posto del Green Square Jusa e a richiesta rientra tra le nuove possibilità la selleria Blu Jusa in abbinamento alla tinta Blu Calvi per la carrozzeria.

I PREZZI Piccolo ritocco al listino, che vede il prezzo della Peugeot 108 Style diminuire di 250 euro: un ribasso giustificato dal fatto che i cerchi in lega non saranno più di serie ma offerti in opzione, in luogo dei cerchi in acciaio da 15” con copriruota. I prezzi vanno da 12.530 a 14.580 euro, con un sovrapprezzo di 1.150 euro per il tetto apribile della Top!, 350 euro extra per la Active da neopatentati e 50 euro per ottenere la stessa opzione sulla 108 Allure.