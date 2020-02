CITYCAR A EMISSIONI ZERO Se c'è un ambito dove le auto elettriche trovano minore difficoltà a convincere il pubblico è nell'uso cittadino. Una citycar, chiamata a fare poca strada per volta, si presta bene all'elettrificazione totale, visto che a spaventare, quando si tratta di EV, è la durata dei rifornimenti e la difficoltà nel trovare le stazioni di ricarica. Ecco perché la Peugeot e-208, ossia la Peugeot 208 elettrica, è un'ottima ambasciatrice della mobilità green...

FATTA APPOSTA PER LE BATTERIE Nata su un pianale studiato apposta per poter ospitare batterie e motore elettrico, in alternativa a propulsori tradizionali, la e-208 è anche appagante da guidare, rapida da ricaricare grazie alla compatibilità con le colonnine Fastcharge e offre un'autonomia tale da poter affrontare senza troppi patemi persino l'autostrada.

COSTI E AGEVOLAZIONI Costa cara, ma tra ecobonus (fino a esaurimento fondi), agevolazioni e formule di noleggio a lungo termine le opportunità per livellare i costi non mancano. Bello poi che l'elettrificazione non abbia comportato rinunce sul fronte dell'abitabilità. Tutti i dettagli nel video oppure nella prova su strada, che potete leggere cliccando qui.