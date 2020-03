UNA LUNGA STORIA Per Peugeot il Brand GTi continua ancora oggi ad avere una valenza estremamente importante: questa la sintesi di quanto dichiarato dal vicepresidente del gruppo PSA Jean-Philippe Imparato. Per la Casa di Sochaux, infatti, il logo GTi non è destinato a scomparire, ma a sopravvivere nei progetti futuri del Gruppo. Negli anni a venire il badge, che da sempre contraddistingue i modelli più grintosi e sportivi del marchio francese, potrebbe addirittura trovare posto su una versione pepata di nuova Peugeot 208.

TERMICO VS ELETTRICO Sebbene la sigla GTi sia storicamente associata a bolidi con motore a combustione interna, Imparato non esclude la possibilità che questa denominazione possa debuttare, un giorno, su nuovi modelli a batterie. Non sorprendetevi dunque se fra un po' di tempo comparisse a listino una Peugeot e-208 GTi. Imparato suggerisce inoltre che l’ipotesi di un rilancio di GTi partirebbe, con tutte le cautele del caso, dal Regno Unito, dove la l’affezione nei confronti del brand sportivo è ancora molto marcata. “Stiamo lavorando su quella che potrebbe essere la GTi del futuro. Se un'auto debuttasse con badge GTi, quella sarebbe proprio la 208, nonostante sia spinta da un motore elettrico. Per tutto il resto, si parla di PSE”, ha chiosato Imparato.

PEUGEOT SPORT ENGINEERED La sigla PSE è l’acronimo di Peugeot Sport Engineered, la nuova divisione del Gruppo che, da ora in poi, si occuperà dei modelli più grintosi e sportivi del gruppo PSA. Di recente tale sigla ha esordito su una particolare 508 plug-in hybrid. Le modifiche attuate hanno portato la potenza complessiva dell’impianto ibrido a 355 CV, buoni per raggiungere una velocità massima di 250 km/h. Peugeot Sport Engineered è però di fatto un banco di prova: qualora il pubblico dimostri interesse, la denominazione PSE potrebbe estendersi anche ad altri modelli. Il debutto ufficiale di 508 PSE è previsto per ottobre 2020, in occasione del Salone di Parigi. In quella data potrebbe anche palesarsi una GTi concept, ma siamo nel campo delle congetture, delle ipotesi e delle speranze...