FRANCO-TEDESCA Il passaggio al nuovo corso è un processo per gradi. Frutto del restyling di metà carriera, Opel Astra 2019 eredita da nuova mamma PSA gamma motori ed altre soluzioni, vedi strumentazione digitale. Di scuola Opel resta invece la struttura di partenza, progettata quando ancora il Fulmine era un tassello di General Motors. In scaletta entro 24 mesi, cioè entro fine 2021, "All New" Astra completerà la migrazione Opel verso la galassia Peugeot-Citroen: oltre ai propulsori, anche il telaio sarà "made in France", e più precisamente sarà identico a nuova Peugeot 308 (altra "big" prossima al salto generazionale). Astra 2021 un'auto come quella in foto? Forse.

GT EXPERIMENTAL DOCET Immaginare l'aspetto della futura edizione della storica compatta tedesca è un esercizio nel quale si cimenta ora il magazine inglese Auto Express. I render raffigurano un prodotto di segmento C (qui in salsa Vauxhall, brand sotto il quale le Opel sono commercializzate in Gran Bretagna) che invece di imitare nelle forme i tanto in voga sport utility, devia dal flusso di corrente principale e prende ispirazione dai coupé. Arco del tetto dolcemente inclinato (e verniciato a contrasto), maniglie porte posteriori a scomparsa, in generale linee tese e assetto basso, per un'immagine sportiva, e un abitacolo che in ogni caso non sacrifichi eccessivamente il comfort. Il frontale? Mandate indietro il nastro fino al Salone di Parigi 2019, e ad Opel GT Experimental Concept: troverete numerose somiglianze.

PLUG-IN? OF COURSE Gamma motori a sua volta 100% di matrice PSA, col 3 cilindri 1.2 turbo benzina a fare da pendant col 1.5 turbodiesel a 4 cilindri, entrambi in predicato di ricevere un upgrade in ottica emissioni. Elettrificazione parziale grazie alla successiva introduzione dell'ormai immancabile variante plug-in hybrid (1.6 benzina più motore elettrico e trazione integrale), Grandland X docet. L'Astra top di gamma? Potrebbe fare rima proprio con una plug-in da 400 cv, vedasi il prototipo di Peugeot 508 Sport Engineered. Cambi manuali a 6 marce e automatici a 8 rapporti, sistemi di assistenza alla dinamica da Livello 2 di guida autonoma. Impensierirà anche nuova Golf?