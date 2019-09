Autore:

SEMPRE LEI MA... Nel 2016 fu eletta Auto dell'Anno. Nel 2019 l'Opel Astra si ronnova aggionardo il buon progetto di partenza. Ecco perché all'esterno non è cambiata. Sottopelle, invece, molte le novità a cominciare dalla nuova gamma di motori tutti turbo, tutti a 3 cilindri. Benzina con potenza da 110 a 145 cavalli e Diesel da 110 o 122 cavalli.

TUTTE LE INFO All'interno debuttano la strumentazione digitale, il nuovo infotainment da 8 pollici, lo stereo Bose e la ricarica wireless per il cellulare, solo per citarne alcuni. Assetto e sterzo sono stati rivisti per una guida più appagante mentre l'aerodinamica è stata resa ancora più efficiente passando da un CX di 0,29 a 0,26 grazie al shuetter attivo e al fondo più carenato. Consumi? Prezzo? Allestimenti? Vi do tutto tutte le info nella video prova.