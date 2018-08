Autore:

Lorenzo Centenari

PROTO-OPEL Sarebbe bello che un giorno la potessimo guidare esattamente così, come la vedete in foto. E invece qualche dettaglio dovrà pur sparire, in favore di soluzioni più tradizionali. Ad Opel GT X Experimental Concept mancano persino gli specchietti retrovisori esterni, sostituiti da mini-telecamere a scomparsa. Dopotutto, a Russelsheim non fanno mistero di intendere il loro avveniristico prototipo esclusivamente come un'anteprima grafica dei propri modelli futuri. A propulsione rigorosamente elettrica, Opel GT X non è in realtà nemmeno destinato alla produzione in serie: è un protomodello, e se lo scopo era attirare l'attenzione, ci è riuscito.

PACE! A VOI Dall'afa estiva sbuca dunque a sorpresa una concept, la GT X Experimental, che Opel stessa classifica come grintoso Suv coupé. Ad esso si ispirerà l'intera gamma degli anni Venti, da aspettarsi quindi a zero emissioni (il piano PACE! prevede una versione elettrica per ciascun modello Opel entro il 2024), ad alto tasso di tecnologia, ma a quanto pare anche dal design piuttosto audace.

SHOCK DESIGN Opel GT X Experimental Concept è un Suv compatto, lungo solo 406 cm, costruito su un’architettura leggera e aggrappato a terra tramite cerchi da 17 pollici. Esatto, le ruote sembrano molto più grandi: cerchi da 17" aumentano invece il comfort su strada, e al tempo stesso deliziano il profilo laterale, niente maniglie e portiere che si aprono ad armadio fino a 90 gradi, senza alcun montante centrale di sostegno. Nel complesso, la sua silhouette esprime tagli decisi e si riconosce per la netta separazione grafica tra le zone superiori e quelle inferiori. In basso, la GT X è dipinta in un luminoso grigio chiaro, mentre tutta la parte superiore (cofano, finestrini e tettuccio compresi) sono color blu notte.

PUNTI CARDINALI La GT X Experimental rivela per la prima volta anche un nuovo tema di design, tratto che verrà ripreso sull’anteriore e il posteriore di tutti futuri modelli Opel. Si chiama “Bussola” ed è un effetto che organizza gli elementi stilistici lungo due assi che si incrociano sul "Blitz", il classico logo Opel a forma di Fulmine,

DETOX VISIVO L'abitacolo della Opel GT X Experimental segue gli stessi principi della carrozzeria, adottando cioè un approccio di disintossicazione visiva e digitale. Circondati dal parabrezza panoramico e dai finestrini laterali continui, gli interni disegnano forme slanciate e accolgono soluzioni fortemente innovative: come il cruscotto racchiuso in un solo modulo che ricorda il Vizor Opel, ossia il “Pure Panel” Opel. Un unico, largo schermo permette a chi guida di avere accesso a tutte le informazioni necessarie, eliminando qualsiasi potenziale fonte di distrazione.

SEMI-AUTONOMOUS SUV Due parole, infine, sulla dinamica: GT X Experimental è una vettura elettrica la cui potenza viene generata da una compatta batteria agli ioni di litio di ultima generazione da 50 kWh con ricarica induttiva. Opel GT X non pretende di offrire una guida completamente autonoma, limitandosi a un autonomous driving di Livello 3. A sedersi ai comandi, ci sarà ancora più gusto.