PLANCIA RIDISEGNATA La Peugeot 308, nelle versioni berlina e station wagon, si presenta aggiornata nel 2020 spingendo l'acceleratore sulla tecnologia e offrendo di serie su tutta la gamma la strumentazione digitale i-cockpit, con motivi grafici mutuati da quelli già apprezzati sulle Peugeot 208 e Peugeot 2008. A distinguerla provvede il nuovo display da 10 pollici davanti al guidatore, che si accompagna anche a un nuovo schermo capacitivo a centro plancia con funzione Mirror Screen compatibile con i sistemi Android Auto, Apple Carplay e Mirror Link.

INFOTAINMENT

IL TRAFFICO IN DIRETTA Non solo. L'infotainment prevede la 3D Connected Navigation con riconoscimento vocale e connessa a TomTom Traffic, per la pianificazione degli itinerari tenendo conto delle condizioni del traffico in tempo reale. E con gli allestimenti Business o Allure arriva di serie la segnalazione delle zone di pericolo compresa nel prezzo.

AIUTI ALLA GUIDA

DOTAZIONE COMPLETA L’offerta di aiuti alla guida (ADAS) comprende Adaptive Cruise Control con funzione Stop (se l'auto è equipaggiata di cambio automatico EAT8), frenata automatica di emergenza Active Safety Brake, retrocamera Visiopark con parcheggio semi-automatico Park Assist, mantenimento di corsia Active Lane Departure Warning, Driver Attention Alert, monitoraggio angolo cieco, riconoscimento dei limiti di velocità e commutazione automatica dei fari abbaglianti / anabbaglianti.

MOTORI

A BENZINA O GASOLIO La gamma motori di Peugeot 308 2020 non prevede al momento varianti ibride, ma propone il benzina a 3 cilindri da 1,2 litri declinato nelle versioni da 110 o 130 cavalli (quest'ultima offerta anche con cambio automatico a 8 rapporti EAT8), oppure il Diesel a 4 cilindri da 1,5 litri e 130 CV, anch'esso proposto con trasmissione manuale o automatica. Al top di gamma si posiziona la Peugeot 308 GTI, con un 4 cilindri benzina da 1,6 litri, 263 CV e 340 Nm di coppia: per chi ama le emozioni forti.