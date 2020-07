MERCATO IN CRESCITA Il momento è positivo, la voglia di ripartire c’è, magari con un po’ di sensibilità ambientale in più in testa. Dati alla mano, il 10% delle vetture Peugeot che escono dai concessionari sono elettrificate, plug-in o 100% elettriche. Nel caso della 208, auto dell’anno 2020, il 10% delle auto vendute è il modello e-208 a emissioni zero. Per continuare a sostenere il mercato e a dargli ulteriore spinta, però, c’è bisogno di incentivi: a quelli statali appena annunciati si aggiungono quelli della casa francese, che prevedono fino a 11.000 euro di sconto per chi compra un’auto elettrificata. Vediamo meglio di cosa si tratta.

ECO INCENTIVI Gli incentivi statali sono in dirittura d’arrivo: dopo il primo passaggio alla Camera andranno al Senato settimana prossima e - a meno di sorprese - dovrebbero entrare in vigore il prossimo 1 agosto. Peugeot ha deciso di giocare d’anticipo, annunciando i suoi Ecobonus, attivi già da oggi, e che valgono per tutti i modelli in gamma, con particolare riguardo (e sconti ancora maggiori) per le versioni elettrificate (100% elettriche o ibride ricaricabili).

FINO A 11.000 EURO Gli incentivi stanziati da Peugeot (coperti in parte dalle concessionarie) arrivano fino a 9.000 euro per le vetture con motore termico, e fino a 11.000 per i modelli elettrificati, che al momento sono: e-208, e-2008, 3008 plugin 4x2 e 4x4, 508 plug-in berlina e station wagon, a cui si aggiungerà il nuovo e-Traveller, il cui debutto è previsto per l’autunno.

SENZA ROTTAMAZIONE Questi incentivi servono anche a svecchiare il parco circolante nel nostro paese, notoriamente molto vecchio e inquinante. Nel complesso, Peugeot stima che siano circa 12/13 milioni i veicoli che possono accedere agli incentivi statali. Il suo programma di ecoincentivi, però, non mette nessun obbligo alla rottamazione di un usato, né limiti alle emissioni di CO2 della vettura che si sta per acquistare. I bonus si applicano anche alle vetture nel programma Free2Move, valgono per le auto in pronta consegna nei concessionari, ma anche per quelle ordinate in maniera convenzionale.

CUMULABILI Gli incentivi sono cumulabili con quelli attualmente in vigore, con quelli che diverranno operativi dal primo agosto, e con quelli regionali e locali - come i bonus recentemente annunciati dal Comune di Milano.

QUALCHE ESEMPIO Gli incentivi sono naturalmente commisurati al valore d’acquisto dell’automobile, e aumentano con il crescere del prezzo di listino. Più costa la macchina, insomma, maggiore il bonus a cui si può accedere. Qualche esempio:

Peugeot e-2008 : incentivo di 7.000 euro

: incentivo di 7.000 euro Peugeot 3008 Plug-in Hybrid : 9.000 euro

: 9.000 euro Peugeot 508 SW Plug-in Hybrid: 11.000 euro

OFFERTA PER GLI ELETTRICI I modelli elettrificati della gamma Peugeot ricevono in omaggio il pacchetto Enel-X, che può consistere - a scelta - nella Wall Box installata direttamente a casa propria, o la card Enel-X per la ricarica presso le colonnine pubbliche di questo gestore. Trovate maggiori informazioni sul sito ufficiale di Peugeot Italia.