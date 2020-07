ECOBONUS 2020: INCENTIVI A PIOGGIA. QUANTO SI RISPARMIA

Le principali novità degli ecobonus sono due: l'aumento degli aiuti per le elettriche e le plug-in hybrid, ma soprattutto l'apertura degli incentivi a diesel e benzina Euro 6. Cioè a una fetta di mercato ben maggiore che non quella - benché in crescita - che popolano i modelli ad elevata elettrificazione. Riassumiamo brevemente il quadro, pressoché definitivo dopo l'approvazione alla Camera dei Deputati, e valido dal 1° agosto al 31 dicembre 2020.

Auto con emissioni CO2 da 0 a 20 g/km: 10.000 euro con rottamazione (8.000 euro di bonus + 2.000 euro di sconto concessionario), 6.500 euro senza rottamazione (5.500 euro di bonus + 1.000 euro di sconto concessionario). Prezzo massimo 50.000 euro IVA esclusa (61.000 euro IVA inclusa).

10.000 euro con rottamazione (8.000 euro di bonus + 2.000 euro di sconto concessionario), 6.500 euro senza rottamazione (5.500 euro di bonus + 1.000 euro di sconto concessionario). Prezzo massimo 50.000 euro IVA esclusa (61.000 euro IVA inclusa). Auto con emissioni CO2 da 21 a 60 g/km: 6.500 euro con rottamazione (4.500 euro di bonus + 2.000 euro di sconto concessionario), 3.500 euro senza rottamazione (2.500 euro di bonus + 1.000 euro di sconto concessionario). Prezzo massimo 50.000 euro IVA esclusa (61.000 euro IVA inclusa).

6.500 euro con rottamazione (4.500 euro di bonus + 2.000 euro di sconto concessionario), 3.500 euro senza rottamazione (2.500 euro di bonus + 1.000 euro di sconto concessionario). Prezzo massimo 50.000 euro IVA esclusa (61.000 euro IVA inclusa). Auto con emissioni CO2 da 61 a 110 g/km (NOVITÀ): 3.500 euro con rottamazione (1.500 euro di ecobonus + 2.000 euro di sconto concessionario), 1.750 euro senza rottamazione (750 euro di ecobonus + 1.000 euro di sconto concessionario). Prezzo massimo 40.000 euro IVA esclusa (48.400 euro IVA inclusa).



Proprio l'introduzione degli incentivi ai veicoli dal tasso di emissioni CO2 compreso tra i 61 e i 110 g/km rappresenta la misura in grado di impattare in modo più sensibile sul mercato nazionale. Tra versioni benzina, diesel, mild hybrid, inoltre a GPL e metano, sono oltre 150 i modelli attualmente in vendita che godranno del sostegno pubblico all'acquisto, e la platea è destinata ad aumentare con l'arrivo in autunno di nuovi prodotti ad alto indice ecologico. Abbiamo nel frattempo interrogato i listini delle 10 auto più popolari a giugno 2020, e individuato le versioni meritevoli del bonus. Per farci un'idea di quanto gli automobilisti possano effettivamente risparmiare.

1. FIAT PANDA



Fiat Panda 0.9 TwinAir (benzina): prezzo di listino 18.050 euro, prezzo con ecobonus 14.550 euro

(benzina): prezzo di listino 18.050 euro, prezzo con ecobonus 14.550 euro Fiat Panda 0.9 Natural Power (metano): prezzo di listino 16.200 euro, prezzo con ecobonus 12.700 euro

(metano): prezzo di listino 16.200 euro, prezzo con ecobonus 12.700 euro Fiat Panda 1.0 Hybrid (mild hybrid): prezzo di listino 15.100 euro, prezzo con ecobonus 12.400 euro

2. LANCIA YPSILON

Lancia Ypsilon TwiAir Ecochic (metano): prezzo di listino 17.700 euro, prezzo con ecobonus 14.200 euro

(metano): prezzo di listino 17.700 euro, prezzo con ecobonus 14.200 euro Lancia Ypsilon 1.0 Hybrid (mild hybrid): prezzo di listino 14.450 euro, prezzo con ecobonus 10.950 euro

3. RENAULT CLIO



Renault Clio 1.0 TCe (benzina): prezzo di listino 16.050 euro, prezzo con ecobonus 12.550 euro

(benzina): prezzo di listino 16.050 euro, prezzo con ecobonus 12.550 euro Renault Clio 1.5 Blue dCi (diesel): prezzo di listino 19.050 euro, prezzo con ecobonus 15.550 euro

(diesel): prezzo di listino 19.050 euro, prezzo con ecobonus 15.550 euro Renault Clio 1.0 TCe (GPL): prezzo di listino 17.050 euro, prezzo con ecobonus 13.550 euro

(GPL): prezzo di listino 17.050 euro, prezzo con ecobonus 13.550 euro Renault Clio E Tech (full hybrid): prezzo di listino 21.950 euro, prezzo con ecobonus 18.450 euro

4. FIAT 500X

Fiat 500X 1.3 Multijet (diesel): prezzo di listino 21.500 euro, prezzo con ecobonus 18.000 euro

5. CITROEN C3

Citroen C3 1.2 PureTech (benzina): prezzo di listino 13.650 euro, prezzo con ecobonus 10.150 euro

(benzina): prezzo di listino 13.650 euro, prezzo con ecobonus 10.150 euro Citroen C3 1.5 BlueHDi (diesel): prezzo di listino 17.300 euro, prezzo con ecobonus 13.800 euro

6. JEEP RENEGADE



Jeep Renegade 4xe (plug-in hybrid): prezzo di listino 38.500 euro, prezzo con ecobonus 32.000 euro

7. FIAT 500

Fiat 500 1.2 (benzina): prezzo di listino 14.650 euro, prezzo con ecobonus 11.150 euro

(benzina): prezzo di listino 14.650 euro, prezzo con ecobonus 11.150 euro Fiat 500 0.9 TwinAir (benzina): prezzo di listino 17.400 euro, prezzo con ecobonus 13.900 euro

(benzina): prezzo di listino 17.400 euro, prezzo con ecobonus 13.900 euro Fiat 500 Hybrid (mild hybrid): prezzo di listino 15.150 euro, prezzo con ecobonus 11.650 euro

8. DACIA DUSTER

Dacia Duster 1.5 Blue dCi (diesel): prezzo di listino 15.100 euro, prezzo con ecobonus 11.600 euro

9. VOLKSWAGEN T-ROC

Nessuna versione accede agli incentivi

10. OPEL CORSA