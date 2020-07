ECOBONUS E COMPACT CROSSOVER: QUANTO RISPARMIO?

Di una cifra attorno ai 20.000 euro, una quota di 3.500 euro non è certo marginale. È nientepopodimeno che il 17% del totale. 20.000 euro o poco più è l'ordine di spesa per un SUV compatto di segmento B, categoria Renault Captur, Fiat 500X, Volkswagen T-Cross, per intenderci. 3.500 euro il risparmio massimo ottenibile da agosto come effetto della nuova campagna di incentivi pubblici per il settore auto, una misura partorita non senza travaglio, ma che finalmente (salvo dietrofront dell'ultimo minuto) è pressoché definitiva. Già che siamo in tema, riassumiamo i termini dell'ecobonus in vigore dal 1° agosto al 31 dicembre 2020.

Auto con emissioni CO2 da 0 a 20 g/km: 10.000 euro con rottamazione (8.000 euro di bonus + 2.000 euro di sconto concessionario), 6.500 euro senza rottamazione (5.500 euro di bonus + 1.000 euro di sconto concessionario). Prezzo massimo 50.000 euro IVA esclusa (61.000 euro IVA inclusa).

10.000 euro con rottamazione (8.000 euro di bonus + 2.000 euro di sconto concessionario), 6.500 euro senza rottamazione (5.500 euro di bonus + 1.000 euro di sconto concessionario). Prezzo massimo 50.000 euro IVA esclusa (61.000 euro IVA inclusa). Auto con emissioni CO2 da 21 a 60 g/km: 6.500 euro con rottamazione (4.500 euro di bonus + 2.000 euro di sconto concessionario), 3.500 euro senza rottamazione (2.500 euro di bonus + 1.000 euro di sconto concessionario). Prezzo massimo 50.000 euro IVA esclusa (61.000 euro IVA inclusa).

6.500 euro con rottamazione (4.500 euro di bonus + 2.000 euro di sconto concessionario), 3.500 euro senza rottamazione (2.500 euro di bonus + 1.000 euro di sconto concessionario). Prezzo massimo 50.000 euro IVA esclusa (61.000 euro IVA inclusa). Auto con emissioni CO2 da 61 a 110 g/km (NOVITÀ): 3.500 euro con rottamazione (1.500 euro di ecobonus + 2.000 euro di sconto concessionario), 1.750 euro senza rottamazione (750 euro di ecobonus + 1.000 euro di sconto concessionario). Prezzo massimo 40.000 euro IVA esclusa (48.400 euro IVA inclusa).





Cresce in sostanza l'incentivo all'acquisto di vetture elettriche (la prima fascia) e ibride plug-in (seconda fascia), ma soprattutto si espande la platea di modelli che rientrano sotto il cappello del bonus statale. Il terzo segmento apre infatti anche ai veicoli benzina e diesel classe antinquinamento Euro 6, purché con emissioni CO2 inferiori a 110 g/km (calcolati ancora secondo il ciclo NEDC). La flotta è ampia e include pure i tanto amati SUV compatti. Facciamoci allora un'idea di quanto si risparmia se si pesca dall'offerta dei B-SUV. Di seguito, 10 modelli tra i più popolari del mercato Italia: quali motorizzazioni accedono agli sconti (sorpresi della prevalenza della propulsione diesel?), eventuali versioni full electric escluse (vedi Peugeot 2008 e Hyundai Kona), quale il prezzo che matura se si aggiunge nella trattativa la rottamazione di un usato (e in assenza di ulteriori iniziative della Casa). La cifra riportata corrisponde alla versione meno accessoriata.

1. FIAT 500X

Fiat 500X 1.3 Multijet (diesel): prezzo di listino 21.500 euro, prezzo con ecobonus 18.000 euro.





2. VOLKSWAGEN T-CROSS

Volkswagen T-Cross 1.6 TDI (diesel): prezzo di listino 22.250 euro, prezzo con ecobonus 18.750 euro.

3. RENAULT CAPTUR

Renault Captur 1.5 Blue dCi 90 (diesel): prezzo di listino 20.850 euro, prezzo con ecobonus 17.350 euro.

4. FORD PUMA

Ford Puma 1.0 EcoBoost (benzina): prezzo di listino 22.750 euro, prezzo con ecobonus 19.250 euro .

(benzina): prezzo di listino 22.750 euro, prezzo con ecobonus . Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid (benzina mild hybrid): prezzo di listino 23.250 euro, prezzo con ecobonus 19.750 euro.





5. FORD ECOSPORT

Ford EcoSport 1.5 EcoBlue (diesel): prezzo di listino 22.500 euro, prezzo con ecobonus 19.000 euro.

6. OPEL CROSSLAND X

Opel Crossland X 1.2 (benzina): prezzo di listino 18.250 euro, prezzo con ecobonus 14.750 euro .

(benzina): prezzo di listino 18.250 euro, prezzo con ecobonus . Opel Crossland X 1.2 Turbo (benzina): prezzo di listino 21.250 euro, prezzo con ecobonus 17.750 euro .

(benzina): prezzo di listino 21.250 euro, prezzo con ecobonus . Opel Crossland X 1.5 (diesel): prezzo di listino 22.250 euro, prezzo con ecobonus 18.750 euro.





7. PEUGEOT 2008

Peugeot 2008 1.2 PureTech (benzina): prezzo di listino 21.050 euro, prezzo con ecobonus 17.550 euro .

(benzina): prezzo di listino 21.050 euro, prezzo con ecobonus . Peugeot 2008 1.5 BlueHDI (diesel): prezzo di listino 23.050 euro, prezzo con ecobonus 19.550 euro.

8. CITROEN C3 AIRCROSS

Citroen C3 Aircross 1.2 PureTech (benzina): prezzo di listino 18.500 euro, prezzo con ecobonus 15.000 euro .

(benzina): prezzo di listino 18.500 euro, prezzo con ecobonus . Citroen C3 Aircross 1.5 BlueHDi (diesel): prezzo di listino 19.450 euro, prezzo con ecobonus 15.950 euro.





9. TOYOTA C-HR

Toyota C-HR 2.0 Hybrid (benzina full hybrid): prezzo di listino 33.250 euro, prezzo con ecobonus 29.750 euro.

10. HYUNDAI KONA