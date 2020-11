SEMPLIFICHIAMO La parola d'ordine della Casa del Leone è semplificare. Come successo anche per la compatta Peugeot 208 e il SUV compatto 2008 la gamma di 508 berlina e station wagon viene ottimizzata. Quattro allestimenti, tre dei quali con un Pack specifico dedicato che include gli optional più richiesti.

COSA RESTA La gamma ora è composta dagli allestimenti Active, Allure e GT, da cui derivano, rispettivamente, Active, Allure e GT Pack. Sulla base di quelli che sono gli optional più comunemente scelti, il cliente potrà optare per la versione base o quella dotata di Pack: la differenza di prezzo è di 800 euro su Active e Allure, mentre il GT Pack ha un sovrapprezzo di 3.000 euro rispetto alla GT standard. Alle versioni base si aggiunge anche la Business, pensata per chi usa l'auto per lavoro: quest'ultima non dispone però di un Pack.

SI OTTIMIZZANO ANCHE I MOTORI Non è solo la gamma dei modelli a semplificarsi, ma anche quella dei propulsori. Esce infatti di scena il Diesel Blue HDi 2,0 litri nelle varianti 160 e 180 CV, mentre il cambio automatico EAT8 è ora di serie su tutte le motorizzazioni. Ecco che su 508 resta il benzina PureTech turbo da 130, 180 e 225 CV, il Diesel BlueHDi da 130 e la 508 versione plug-in Hybrid - che abbiamo provato - da 225 CV.

MENO COLORI Infine, nel processo di semplificazione, è stata rivista anche la gamma colori. Solo tinte metallizzate per la Peugeot 508, offerta di serie con la colorazione Blu Celebes. In alternativa a questa ci sono Grigio Platinium, Grigio Artense, Nero Perla, Dark Blu o le livree speciali Bianco Madreperla e Rosso Elixir.

IL VANTAGGIO PER IL CLIENTE Oltre a facilitare il processo di scelta per il cliente, evitandogli il rischio di perdersi nella scelta di decine di opzioni, la strategia dei pack offre un controvalore maggiore rispetto ai singoli optional e garantisce un maggiore valore residuo in fase di rivendita: nella valutazione di un veicolo usato, rammenta Peugeot, conta la versione e non gli optional acquistati a parte. La nuova gamma 508 è già ordinabile in concessionaria con prezzi che partono dai 32.500 euro della 508 PureTech 130 Active. Per la versione SW servono 1.000 euro in più.