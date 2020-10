MINI 508 Dal top di gamma all'entry level, dall'ibrida plug-in che ha debuttato a inizio anno a un'unità a benzina in grado - anche senza elettrificazione - di restituire un tasso di consumi strappalacrime. A ottobre 2020 la gamma Peugeot 508 si arricchisce della motorizzazione 1.2 turbo benzina a 3 cilindri, PureTech 130 all'anagrafe automobilistica. Il pluridecorato ''milledue'' del Gruppo PSA - per quattro anni di seguito vincitore del premio Engine of The Year - è disponibile sia con carrozzeria berlina, sia SW. E ad esaltarne le proprietà di erogazione, l'abbinamento col cambio automatico EAT8 a 8 rapporti è di serie.

PICCOLA PESTE Fresco di omologazione Euro 6d, il 1.2 PureTech 130 è noto per lo straordinario equilibrio tra consumi e prestazioni: nonostante la cilindrata contenuta, eroga infatti 131 cv di potenza e 230 Nm di coppia massima a 1750 giri/min., un valore cioè molto vicino alla più fisicata sorella 1.6 PureTech 180 (250 Nm). Un consumo medio combinato stimato in 4,8 l/100 km, il comfort e le qualità stradali per le quali 508 si è fatta conoscere: il mix suona vincente ancora prima di scendere in strada.

PREZZI Già ordinabile in concessionaria, Peugeot 508 PureTech 130 berlina parte da 32.500 euro ed è disponibile in quattro allestimenti: Active, Business, Allure e GT Line. La versione SW costa 1.000 euro in più (da 33.500 euro). Sempre a listino, ovviamente, anche le preesistenti motorizzazioni 1.6 PureTech da 180 e 225 cv, il 1.5 Diesel BlueHDi da 130 o 160 cv, il 2.0 Diesel BlueHDi da 180 cv, infine la variante 1.6 benzina plug-in hybrid da 225 cv e oltre 50 km in modalità 100% elettrica.