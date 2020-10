ALIVE Visti i tempi che corrono, è già di per sé notizia il fatto che - dal 26 settembre al 5 ottobre- il Beijing International Automotive Exhibition 2020, alias Salone di Pechino, vada regolarmente in scena. Alla kermesse c'è anche Peugeot, che porta il SUV elettrico e-2008, il SUV ibrido 4008 PHEV 4WD, soprattutto 508L (l'edizione a passo lungo di 508 come noi la conosciamo) in edizione 2021.

STRETCHING Nuova Peugeot 508L 2021 è sempre basata sulla piattaforma EMP2 di 508 standard, opportunamente modificata nelle misure dell'interasse. Per i clienti del Dragone, 5 allestimenti, 3 motorizzazioni: 508L 360 THP monta un 2 litri benzina da 167 CV con cambio automatico a 6 rapporti, mentre 508L 400 THP un più performante turbo benzina da 211 CV con cambio automatico a 8 rapporti. 508L PHEV (ibrida plug-in) sarà a sua volta lanciata alla fine del 2020. I prezzi in Cina oscillano tra l'equivalente di circa 20.000 euro e 28.000 euro.

SPORTIVA ELEGANTE La versione Performance 400 THP si pone dunque al vertice della gamma Peugeot 508L 2021 e si caratterizza per la cornice nera lucida della calandra, i cerchi bicolore da 18 pollici, il tetto e gli specchietti verniciati di nero. Gli interni invece vantano sedili in pelle rossa di serie e il rivestimento del tetto di tessuto nero.

CAPODANNO CINESE Il 26 settembre Peugeot ha festeggiato 210 anni. Anche al Salone dell'Auto di Pechino la Casa francese celebra lo straordinario traguardo presentando lo slogan della sua campagna promozionale internazionale ''2.1.0. Let’s Go!'', con tanto di logo dedicato.