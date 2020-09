LA PIÙ LONGEVA Il 26 settembre 2020 Peugeot ha festeggiato 210 anni. Dal 26 settembre 1810, data di nascita del Marchio, ne è passata di acqua sotto ai ponti e la Casa francese ha saputo spaziare a 360 gradi tra auto, SUV, monovolume, veicoli commerciali e persino scooter ed e-bike.

AUGURI A PEUGEOT Che si tratti dell'ultima auto arrivata, la plug-in 508 Sport Engineered o dei SUV, del monovolume elettrico e-Traveller o della sua controparte da lavoro e-Expert, Peugeot ne ha per tutti i gusti. Ci sono infatti anche gli scooter, come il nuovo Metropolis 400 e persino la gamma di e-bike della Casa del Leone.

IL LOGO E... UN'AUTO Per celebrare il traguardo dei 210 anni la Casa del Leone ha realizzato un logo dedicato. Tra settembre e ottobre, invece, sui social network Peugeot saranno presentati 13 film che ripercorrono i grandi momenti del Marchio.

IL MUSEO E IL MERCHANDISE Tra le iniziative per i 210 anni Peugeot è stato fissato a 1 euro il prezzo d'ingresso, dal 1 settembre al 30 ottobre, per il Museo de l’Aventure Peugeot a Sochaux. Da metà settembre, invece, è stata commercializzata nella boutique online la collezione di prodotti lifestyle Peugeot dedicata alla celebrazione del traguardo del brand: la collezione Since 1810, stampata con il logo bianco su sfondo nero, include oggetti da cucina, una linea di abbigliamento e un set in modellini di due emblematici modelli Peugeot.

ANCHE DUE RUOTE Dal 28 settembre si terrà sull'account Instagram di Peugeot Motocycles l'elezione della 2 ruote più emblematica tra 12 modelli, storici o più recenti. Con l'inizio dell'attività motociclistica avvenuto nel 1898, infatti, Peugeot Motocycles è il più antico marchio di veicoli a due e tre ruote ancora in attività. Che dire... chapeau!