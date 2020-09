IN ARRIVO Di Peugeot e-Traveller vi avevamo detto tutto in occasione del lancio mediatico. Da oggi il monovolume elettrico è ordinabile in Italia: prima di scoprire quando arriva nelle concessionarie e quanto costa, facciamo un breve riepilogo.

8 COMBINAZIONI Il monovolume della Casa del Leone da 5 a 9 posti è disponibile in 8 diverse combinazioni: 2 lunghezze - Standard da 4,96 metri e Long da 5,31 metri - e 4 allestimenti - Business e Business VIP, Active e Allure -. Batteria da 50 kWh per 230 km di autonomia. La versione Compact - da 4,61 metri - e la batteria da 75 kWh saranno introdotte solo prossimamente.

DISPONIBILITÀ E PREZZI Nuovo Peugeot e-Traveller è dunque ordinabile da settembre 2020 con prezzi che partono da 48.250 euro chiavi in mano per la versione Business, nella lunghezza standard da 4,96 metri. Sarà in consegna a partire dal mese di gennaio 2021.