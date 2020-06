UNA GAMMA GREEN Pieghevoli, da città, per la montagna e i percorsi più accidentati: la gamma di e-bike di Peugeot è sorprendentemente ricca, con soluzioni per qualsiasi esigenza. Le biciclette a pedalata assistita del costruttore francese arricchiscono la proposta ecologica di Peugeot, che sul versante delle quattro ruote può contare sulla nuova e-208 (già Car of The Year 2020), il SUV compatto e-2008, e una serie di modelli ibridi plug-in tra cui la 3008 e la 508. Nel mondo delle due ruote, Peugeot offre lo scooter e-LUDIX.

E-BIKE PER TUTTI La eLC01 è un modello dallo stile graziosamente retro, disponibile da poco anche con ruote da 26 pollici, con una batteria da 400 Wh capace di regalare un'autonomia che può arrivare fino a 70 km. Prezzi a partire da 1.499 euro. Più moderna nello stile, ma perfetta per muoversi in città, la eC02 offre una batteria da 300 Wh per un'autonomia fino a 80 km, a 1.799 euro (che diventano 110 km con la batteria da 400 Wh, 1.999 euro). Per gli amanti delle escursioni leggere Peugeot propone una gamma di e-bike da trekking versatili, con telaio sportivo o misto, batteria da 400 Wh e prezzi da 2.299 euro. Per i più sportivi c’è la eT01 FS PowerTube, con batteria integrata nel telaio e sospensioni anteriori e posteriori. Di maggior capacità la batteria, da 500 Wh, per un’autonomia che sfiora i 130 km. Prezzo consigliato di 3.699 euro. Tutti i modelli sono equipaggiati con motori Bosch.

DOVE COMPRARLE Progettate in Francia dal Peugeot Design Lab e costruite nello stabilimento Cycleurope di Romilly sur Seine, le e-bike Peugeot possono essere acquistate sul sito ufficiale cycles.peugeot.com, oppure presso i concessionari aderenti all’iniziativa. Online è possibile consultare la disponibilità di modelli, selezionare la misura del telaio, il colore e la potenza della batteria. Come per qualsiasi altra bicicletta, anche queste godono del bonus statale fino a 500 euro, che permette di abbattere in maniera significativa il prezzo d’acquisto.