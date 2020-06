NUOVA MOBILITÀ L’emergenza Covid-19 ha accelerato il passaggio a una nuova mobilità, più sostenibile e maggiormente orientata all’uso di mezzi alternativi all’automobile, in primis biciclette e monopattini, anche elettrici. Il bonus statale di 500 euro per l’acquisto è sicuramente il primo, giusto passo in questa direzione.

BIANCHI RADDOPPIA Bianchi, il produttore di biciclette più importante del nostro paese, ha deciso di rilanciare e raddoppiare il contributo statale, lanciando la campagna “Bianchi raddoppia”, che mette a disposizione ulteriori 500 euro per l’acquisto della sua e-bike T-Tronik Performer, modello di punta della sua gamma di biciclette elettriche Lif-E. Il telaio in carbonio full suspension, la forcella Fox 36 Float Factory da 160mm e il motore Shimano Steps E8000 e batteria da 630Wh la rendono una delle e-bike più interessanti del mercato.

LA PROMOZIONE L’iniziativa è partita lo scorso 30 maggio, e si concluderà fino a esaurimento scorte (e comunque non oltre il 31 agosto 2020): il produttore bergamasco sconta di 500 euro il prezzo di listino della sua e-bike T-Tronik Performer, che si aggiungono ai 500 euro già messi a disposizione dal bonus mobilità previsto dal Decreto Legge Rilancio, così da ottenere un risparmio di 1.000 euro per l’acquisto della mountain bike elettrica top di gamma della casa. Il prezzo di listino della T-Tronik Performer è di 6.190 euro, che con il bonus statale e lo sconto ulteriore offerto da Bianchi scende quindi a 5.190 euro.

COME ACCEDERE Per ottenere lo sconto Bianchi è necessario compilare il form presente sul sito ufficiale e stampare il coupon che viene generato, e che può essere presentato a tutti i rivenditori Bianchi autorizzati aderenti all’iniziativa. Lo sconto può essere sfruttato anche da chi non rientra nei requisiti del bonus mobilità; analogamente, lo sconto si applica anche se la bicicletta è già stata ordinata ma non ancora ritirata, consegnando il coupon al venditore al momento del ritiro.

LE DICHIARAZIONI “Siamo convinti che la bike economy possa svolgere un ruolo fondamentale in questa fase di ripresa”, spiega Fabrizio Scalzotto, CEO di Bianchi. ''Bianchi vuole essere protagonista di un momento di cambiamenti profondi. Il progetto Lif-E mette al centro la persona con l’obiettivo di approfondire l’interazione uomo-macchina e migliorare lo stile di vita, rendendolo più sostenibile, in particolare a vantaggio dell’ambiente. Questo concetto ha raggiunto una nuova dimensione nel modello e-SUV. Le e-bike sono parte integrante del nostro futuro. Già prima, molte persone stavano riscoprendo la bici come mezzo di trasporto, in città e non solo, e questo processo subirà un’accelerazione nei prossimi mesi. Bianchi Lif-E si pone come la soluzione alle nuove esigenze di mobilità, affiancando ad una visione umanistica una gamma di e-bike ideale per la strada, la città e la montagna”.