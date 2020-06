TOP DI GAMMA S-Works Turbo Creo SL della è una delle e-bike più tecnologicamente avanzate e (come vedremo) costose presenti oggi sul mercato. Si tratta di una bicicletta a pedalata assistita equipaggiata con soluzione avanzante e all’avanguardia, che la collocano a buon diritto fra i modelli top di gamma prodotti dalla Casa americana. S-Works Turbo Creo SL sfrutta infatti una componentistica di altissimo livello: telaio in fibra di carbonio FACT 11r, nuovi ammortizzatori idraulici Future Shock 2.0, cambio Shimano Dura-Ace Di2 a singola corona e deragliatore XTR, cassetta 11-42t, freni a disco e ruote Roval CLX 50 Disc in carbonio con pneumatici S-Works Turbo 28mm. Il peso complessivo di questo gioello hi-tech si attesta introno ai 12,2 kg.

MOTORE ELETTRICO L’asso nella manica di nuova S-Works Turbo Creo SL è però il motore elettrico compatto SL 1.1, avvolto in un leggerissimo case di magnesio e in grado di sviluppare fino a 240 Watt di potenza. La curva di erogazione fornisce una spinta in linea con la normale cadenza della pedalata e non offre resistenza qualora si decida di viaggiare senza supporto. L’unità motrice è alimentata da un pacco batterie integrato da 320 Wh, che garantisce 120 km di autonomia. Se ciò non bastasse può essere richiesto il range extender da 50 km. Specialized S-Works Turbo Creo SL non è certo una e-bike qualsiasi - la sua meccanica all'avanguardia la rende un vero prodigio della meccanica e ne giustifica il prezzo impegnativo di 12.500 euro.