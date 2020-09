PIÙ DI UN FACELIFT Forme e volumi non dovrebbero cambiare molto, ma quella che vedete, ancora coperta dalle camuffature, dovrebbe essere una Peugeot 308 del tutto inedita. Stiamo parlando della 308 di terza generaziome, allestita sulla piattaforma EMP2 e forte di tutte le tecnologie più recenti del marchio per tenere testa a rivali come la Volkswagen Golf 8, la Seat Leon e la Ford Focus. Immortalata vicino alla base di prova di PSA/Opel in Germania, la Peugeot 308 III dovrebbe mantenere dimensioni vicine alle attuali, al netto di un apparente leggero allargamento delle fiancate, ma dovrebbe vestire un design in linea con gli stilemi delle ultime realizzazioni della Casa del Leone.

NUOVO DESIGN, NUOVO LOGO Il frontale si fa più aggressivo, caratterizzato anche dal design dei gruppi ottici che, come si vede su 508, 208 e 2008, sembra destinata a riprendere le forme delle zanne del felino, mentre il posteriore dovrebbe apparire più moderno. E a proposito di leone, ci si attende che proprio sulla 308 possa debuttare il nuovo marchio di ispirazione neo-rètro, che a Sochaux stanno mettendo a punto sulla falsariga di quello visto sulla concept e-Legend (foto sotto). Il nuovo logo, che dovrebbe essere posizionato al centro della griglia frontale e coronato dalla scritta 308 sull'estremità anteriore del cofano, non mostrerà più un leone stilizzato a figura intera, ma solo la testa del felino, resa con tratti più morbidi e realistici.

VERSIONI E DATA DI LANCIO Proposta in versione a 5 porte, come ritratta nelle foto, ma anche con carrozzeria station wagon, per la nuova 308 dovrebbe arrivare anche una versione dal look più fuoristradistico con assetto rialzato, mancorrenti sul tetto, protezioni specifiche in plastica per fiancate e passaruota e paraurti studiati ad hoc. E nella gamma motori ci si attende la proposta di versioni mild e plug-in hybrid, in nome della dilagante elettrificazione, con potenze fino a 225 CV. Originariamente attesa per il Salone di Ginevra 2021, la Peugeot 308 di III generazione dovrà trovarsi un'altro palco per il debutto, vista la cancellazione della kermesse elvetica, mentre sembra confermata la commercializzazione nell'ultimo trimestre del 2021.