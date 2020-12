GUARDIAMOCI IN FACCIA Il frontale è tutto nuovo, per un look più moderno e originale, e le tecnologie di bordo si aggiornano: per il 2021 il SUV compatto Peugeot 3008 si presenta fresco di facelift, con l'ambizione di confermarsi un autentico best seller.

Ti guarda sorniona, la nuova 3008, con la sua griglia allargata e le nuove zanne costituite dalle luci diurne, che rafforzano il family feeling con il resto della gamma del Leone. Non è immediato notare che al frontale mancano i fendinebbia: rimpiazzati - ma solo sulle versioni top - dalla funzione Modalità Nebbia dei fari full led (di serie su 3008 GT e GT Pack), che attenua gli anabbaglianti all'occorrenza. Sportivo il look e non solo per le nuove prese d'aria (finte) ai lati del paraurti anteriore, ma per l'andamento sfaccettato della fiancata: una caratteristica ereditata dalla 3008 precedente. Fanaleria ''full led'' anche al posteriore, a intendere che anche la luce di retromarcia sfrutta la tecnologia dei diodi luminosi.

A bordo scatta l'effetto wow, con arredi simili ai precedenti – la plancia è sempre un po' invadente – ma ancora molto particolari e interessanti. E con rivestimenti e finiture che, negli allestimenti top, sono da urlo, con la possibilità di inserti in vero legno e sedili in pelle nappa. Sempre d'effetto la tastiera in stile pianoforte, che richiama sul display a centro plancia i comandi di uso più comune: da quelli dell'audio al clima, passando per navigatore, telefono, app e impostazioni varie. Peccato manchino comandi fisici dedicati per la temperatura del clima (bi-zona di serie su tutte le versioni), che secondo me rimangono più immediati da usare rispetto a richiamare l'apposito menu sul touch screen.

SOLO LEI NEL SUO SEGMENTO Anche le dotazioni stupiscono. La Peugeot 3008 2021 è l'unico SUV compatto a poter avere, a richiesta, il dispositivo Night Vision: per 1.000 euro in più, sugli allestimenti GT e GT Pack individua animali e pedoni al buio fino a 250 metri oltre la portata dei fari, o in condizioni di scarsa visibilità. Le immagini del visore notturno vengono visualizzate sulla strumentazione digitale i-Cockpit da 12,3 pollici, che fa parte delle dotazioni di serie fin dal livello base.

PER CHI NON BADA A SPESE Salendo di livello e/o attingendo alla lista degli accessori, si può avere di tutto e di più: dai sedili massaggianti – per nulla frequenti in questa categoria – alla guida semi autonoma di livello 2 con il pacchetto Drive Assist Plus; dal portellone hands free, che si apre senza bisogno di toccarlo, al parcheggio automatico; dalle telecamere di manovra a 360° all'impianto audio Focal con 10 altoparlanti. Manca, ma solo al livello base, la compatibilità con Apple Carplay e Android Auto.

Quanto ai motori, l'offerta prevede un'unita a gasolio, due a benzina e due varianti plug-in hybrid. Il turbodiesel è un 4 cilindri da un litro e mezzo di cilindrata e 130 CV, proposto sia con cambio manuale a 6 marce sia con l'automatico EAT8. Tra i benzina c'è un 3 cilindri milledue turbo che ha la stessa potenza del Diesel e le stesse opzioni in fatto di trasmissione. Poi c'è un 4 cilindri turbo millesei da 180 CV offerto solo col cambio automatico (tutti i dettagli nella nostra guida all'acquisto della nuova Peugeot 3008).

LE VERSIONI PLUG-IN HYBRID Al top c'è la 3008 Hybrid4 plug-in hybrid da 300 CV, l'unica in gamma ad avere la trazione integrale data dal motore elettrico posteriore, che si aggiunge a un altro motore elettrico nel cambio. Dichiara 59 km di autonomia a emissioni zero, raggiunge i 235 km/h, brucia lo 0-100 in 5,9 secondi e non paga il superbollo perché la tassa di circolazione si paga solo sui 200 cavalli del motore termico. Più accessibile è la 3008 Hybrid da 225 CV a trazione anteriore, che ha il solo motore elettrico nel cambio. Sempre ricaricabile dalla presa di corrente, questa dichiara 56 km di autonomia nella guida elettrica, 225 km/h di velocità e uno 0-100 in 8,7 secondi.

RICARICA E INGOMBRI Per entrambe la batteria è da 13,2 kWh, garantita 8 anni o 160.000 km, e i tempi di ricarica vanno da 7 ore a 1 ora e 45 minuti, secondo la potenza della presa e quella del caricabatterie: quello di serie ricarica a 3,7 kW, mentre quello più veloce da 7,4 kW è opzionale e costa 300 euro. Proprio la batteria fa la differenza quando si parla di bagagliaio, che perde 125 litri di capacità - in pratica il doppiofondo - nelle 3008 elettrificate, passando da 520 a 395 litri con tutti i sedili in posizione.

Quella che sto guidando è proprio la 3008 Hybrid 225, che come la sorella da 300 CV parte sempre in elettrico per la massima efficienza allo spunto. La guida è molto silenziosa, perché anche quando interviene il motore a benzina, il suo sound è molto discreto. La progressione è fluida e così pure i passaggi di marcia del cambio e-EAT8 di serie. Anche l'intervendo del motore termico è poco avvertibile. Solo quando provo a scatenare tutta la cavalleria noto una lieve indecisione della trasmissione nello scalare marcia all'affondo del pedale del gas. E da 225 CV, va detto, mi aspettavo un pizzico di grinta in più.

GUIDA DA BERLINA Però stare a bordo della 3008 Hybrid rimane assai gradevole, per l'elevato comfort di bordo e per l'ambiente particolarmente curato. L'assetto assorbe con competenza dossi e tombini, pur rimanendo ben sostenuto nelle curve in successione. La 3008 gira piatta, mantenendo una buona compostezza nei cambi di direzione, con uno sterzo adeguatamente diretto e dal buon feeling, che viene esaltato dal diametro ridotto del volante. Il maggior peso del sistema ibrido è tenuto a bada con l'aiuto delle sospensioni posteriori, che qui abbandonano lo schema a ponte torcente delle 3008 standard per adottare un più sofisticato multilink.

AGILE IN CITTÀ In città apprezzo il contenuto raggio di sterzo, che facilita manovre e inversioni. Sensazioni più da berlina, che da crossover, in ogni caso. Quanto ai consumi, la prima presa di contatto ha fatto registrare una media di 5,5 l/100 km su un percorso scorrevole e dalle velocità mai superiori ai 70 km/h. Torneremo presto in argomento con una valutazione più articolata.

COME SI STA A BORDO Con i suoi 4,45 metri di lunghezza offre agli occupanti centimetri in abbondanza, tanto per le ginocchia quanto in altezza. Un po' meno spazioso il posto di guida, dove la console centrale risulta piuttosto ingombrante all'altezza delle gambe. Chi sta in seconda fila, invece trae vantaggio dalla seduta quasi del tutto piatta del divanetto - che accoglie al meglio chi siede in mezzo - e dal pavimento altrettanto piatto per la mancanza del tunnel della trasmissione.

Già ordinabile e disponibile nelle concessionarie da gennaio 2021, la nuova Peugeot 3008 è proposta in 7 colori, tra cui due nuove varianti del blu. Tre gli allestimenti, Active, Allure e GT, a cui si aggiungono altrettante varianti Pack, dalle dotazioni più ricche. Per l'allestimento base c'è poi la versione Business e per i top di gamma c'è il Black Pack, con finiture nere e cerchi dedicati.

QUANTO COSTA I prezzi vanno dai 29.000 euro della Active a benzina manuale ai 55.230 euro della 3008 Hybrid4 plug-in hybrid da 300 CV in allestimento GT Pack. La mia Hybrid da 225 CV va da 44.930 a 49.730 euro secondo gli allestimenti, che partono dall'Allure.