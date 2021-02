IN ARRIVO ANCHE LA 308 PER LA FAMIGLIA La Peugeot 308 di terza generazione è quasi pronta per il debutto e i numerosi avvistamenti della macchina ce lo dimostrano. Tuttavia, la berlina ha sempre viaggiato a braccetto con la sorella station wagon e, infatti, ecco che la nuova 308 “allungata” inizia a farsi vedere sotto forma di prototipi ben camuffati. È il caso di questo esemplare pizzicato grazie a un teleobiettivo che ha immortalato da lontano la macchina durante i test su una pista di prova segreta nel nord della Francia, per questo motivo le immagini non sono perfette. L'aspetto generale della Peugeot 308 station wagon non dovrebbe essere cambiato radicalmente rispetto al modello precedente. Le dimensioni saranno simili a quelle della versione attuale, ma lo stile adotterà il linguaggio di design delle ultime Peugeot, particolarmente riconoscibile grazie alla lama verticale delle luci diurne a LED, che dà carattere all’avantreno.

FAMILY FEELING E LOOK AGGRESSIVO Infatti, l’intera gamma della nuova 308 riprenderà le evoluzioni estetiche della 3008 nella sua recente versione restyling. Chiaramente visibile dalle immagini è il design, oggi più aggressivo e molto simile a quello di altri modelli della Casa francese come 508, 208 e 2008, mentre anche il layout del posteriore sarà più moderno. La nuova 308 sembra avere proporzioni un po' più abbondanti rispetto a quella attuale, ma il pesante camuffamento potrebbe essere ingannevole. Come oggi, la gamma di Peugeot 308 terza serie sarà quindi disponibile nelle configurazioni di carrozzeria berlina e wagon, ma non è da escludere una probabile versione “avventuriera”, in stile crossover, più alta da terra e definita da elementi in stile SUV come passaruota in plastica, barre al tetto, protezioni laterali o paraurti più robusti.

PIATTAFORMA ADATTA ALL’ELETTRIFICAZIONE La gamma 308 di terza generazione sarà basata sulla piattaforma EMP2 e beneficerà quindi della tecnologia più recente, essenziale per competere nel segmento. Tutte le varianti dovrebbero offrire motorizzazioni mild hybrid ma anche un motore ibrido plug-in in diverse varianti di potenza, inclusa una versione con 225 CV. La Peugeot 308, che dovrebbe essere commercializzata nell'ultimo trimestre del 2021, sarà presentata il prossimo autunno, con la station wagon che seguirà circa tre mesi dopo. Il debutto di questo modello, molto importante per le strategie di mercato di Peugeot, era originariamente previsto per il Salone di Ginevra nel 2021, ma con l'annullamento di quest'ultimo, tutte le varianti subiranno un probabile ritardo di circa sei mesi.