VAN E DINTORNI L'obiettivo 2021 di Peugeot è ambizioso: regalare a tutti i suoi veicoli commerciali una versione elettrificata. Se il processo è ben avviato con l’arrivo di nuovo Peugeot e-Expert, entro la metà dell'anno sarà la volta del debutto sul mercato di Peugeot e-Boxer, la versione 100% elettrica del più grande commerciale della gamma del Leone. In autunno, invece, toccherà a e-Partner, il più compatto della gamma, naturalmente anche lui in versione elettrificata. Ma la scossa non colpisce solo i van...

SONO SOLO FURGONI Il 2021 vedrà il debutto anche di 508 Peugeot Sport Engineered: si tratta di una versione con powertrain ibrido ricaricabile, disponibile sia con carrozzeria berlina che station wagon. Sarà caratterizzata dai 3 motori del suo powetrain ibrido plug-in, per una potenza complessiva di 360 CV: una cavalleria che le permetterà di coprire lo 0-100 km/h in 5,2 secondi, ma anche di contenere le emissioni di CO2 ad appena 46 g/km. E le novità non sono finite qui.

CON SORPRESA Nel corso del primo semestre del 2021, Peugeot svelerà due nuovi modelli in versione elettrificata. Il primo ad essere presentato al pubblico sarà il nuovo e-Rifter: il multispazio con vocazione da SUV è una vecchia conoscenza, ma ora è pronto a rinnovarsi in nome del new deal elettrico. L'altrà novità, invece, porterà aria nuova nel segmento C, ma non sarà un SUV. Un modello alla prima assoluta che - dicono in Peugeot - segnerà un nuovo traguardo in fatto di efficienza energetica e alzerà ancor più lo standard tecnologico in un segmento agguerritissimo. Sale la curiosità...