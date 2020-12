FACELIFT Proprio come la sorellina Peugeot 3008 (qui la recensione completa) anche la Peugeot 5008 si rinnova per il 2021, con un look più moderno e coerente con il family feeling del marchio.

Elemento chiave è il nuovo frontale, con calandra ridisegnata e nuova fanaleria. Le luci diurne replicano le zanne del Leone e gli allestimenti provvisti di fanaleria full led vedono i fari antinebbia sostituiti dalla funzione Modalità Nebbia, che attenua la luminosità degli abbaglianti all'occorrenza. Fari ''full led'' anche al posteriore, dove la Casa indica con questa dicitura il fatto che anche la luce della retromarcia è a led.

Con i suoi 4 metri e 64 di lunghezza, nuova Peugeot 5008 è tra i SUV a 7 posti più compatti sul mercato. E la sua capacità di carico è davvero notevole. Il bagagliaio va da 780 litri di capienza in configurazione 5 posti a 1.940 litri abbattendo tutti i sedili. Anche quello del passeggero anteriore è ripiegabile, per trasportare carichi fino a 3 metri e 20 di lunghezza.

La plancia, molto avvolgente, è un po' ingombrante, ma lo spazio per i passeggeri della seconda fila è abbondante, con il vantaggio del pavimento quasi perfettamente piatto. E anche chi siede in terza fila se la passa abbastanza bene, almeno fino al metro e ottanta di statura, a patto che riesca a raggiungerla attraverso un passaggio non molto ampio e che chi sta in seconda fila faccia scorrere un po' in avanti la propria poltroncina.

DI TUTTO E DI PIÙ Colpisce che già 5008 Active, l'allestimento base, metta sul piatto clima bi-zona, avviamento keyless e strumentazione digitale i-Cockpit da 12,3 pollici. Oltre ai sedili a scomparsa, che permettono la configurazione a 7 posti. Accontentarsi, però, è difficile, visto che la 5008 Active non ha la compatibilità con Apple Carplay e Android Auto, che arriva già con la Active Pack. E comunque gli allestimenti superiori alzano parecchio l'asticella. Alcantara per le tappezzerie, vero legno di tiglio per le finiture e, a richiesta, pelle nappa per i sedili creano un ambiente quasi sfarzoso. E le dotazioni, in alcuni casi, lasciano le rivali al palo.

A (GRANDE) RICHIESTA Peugeot 5008 2021, per esempio, è l'unico SUV della sua classe a poter avere, a richiesta, il Night Vision, dice la Casa. Per 1.000 euro in più, sugli allestimenti GT e GT Pack, questo dispositivo sfrutta una telecamera a infrarossi per individuare animali e pedoni al buio o in condizioni di scarsa visibilità: fino a 250 metri oltre la portata dei fari. Naturalmente non manca la possibilità di avere la guida semi-autonoma di livello 2, compresa nel pacchetto Drive Assist Plus.

TUTTO TOUCH E per chi non bada a spese, in listino ci sono sedili massaggianti, telecamere di manovra a 360°, portellone ad apertura automatica senza mani e un impianto audio Focal con 10 altoparlanti, tanto per citare le dotazioni più sfiziose. Tutto si gestisce dal display touch a centro plancia, che dall'allestimento Active Business in poi è da 10 pollici invece che da 8. Peccato manchino comandi fisici dedicati per la temperatura del clima (bi-zona di serie su tutte le versioni), che secondo me rimangono più immediati da usare.

Quanto ai motori, l'offerta non prevede varianti ibride, ma solo due unità a gasolio e due a benzina. E niente 4x4: tutte le 5008 in listino hanno la sola trazione anteriore. Lato Diesel c'è un 4 cilindri da un litro e mezzo di cilindrata e 130 CV, proposto sia con cambio manuale a 6 marce sia con l'automatico EAT8. Oppure c'è il 2 litri da 180 CV e 400 Nm, offerto solo con l'automatico. Uguali le potenze e gli abbinamenti dei benzina, con il 3 cilindri milledue turbo da 130 CV e 230 Nm offerto con automatico o manuale e il 4 cilindri turbo millesei da 180 CV e 250 Nm offerto solo col cambio automatico EAT8.

Quella che sto guidando è la 5008 GT con motore Diesel BlueHDI da 130 CV e 300 Nm di coppia, buoni per raggiungere i 190 km/h (dove consentito) e accelerare da 0 a 100 km/h in 13 secondi e mezzo, con l'aiuto della trasmissione automatica EAT8. La versione manuale sarebbe più veloce di un km/h e risparmierebbe 8 decimi nello 0-100, ma volete mettere il comfort?

PIÙ AGILE DI QUANTO TI ASPETTI La prima impressione è che, a dispetto dei 7 posti e dell'immagine da SUV (anzi da crossover, vista la sola trazione anteriore) la 5008 sia un'auto davvero compatta e maneggevole. Con l'aiuto del ridotto raggio di sterzo, in città si manovra agilmente e fare inversione è un gioco da ragazzi. Tombini, pavé e dossi di rallentamento non spaventano, con sospensioni che assorbono bene e restituiscono rumorosità molto ovattate al passaggio sulel asperità.

BELLA DA GUIDARE Ma anche quando la strada si fa interessante la 5008 sa il fatto suo, con un assetto che resiste bene all'inclinazione laterale nelle svolte e tiene l'auto composta nelle curve in successione. A divertirsi in questa situazione aiuta la gradevle calibrazione dello sterzo: abbastanza diretto e con un carico ben dosato. Il ridotto diametro del volante è un plus che trasmette un feeling quasi sportivo nella guida. Buona la reattività del cambio EAT8, soprattutto se usato in manuale con le palette che trovo di serie dietro al volante. Meno convincente è la ripresa, che tra l'altro si acompagna alla voce grossa del diesel quand insisto sull'acceleratore.

Già ordinabile e disponibile nelle concessionarie da gennaio 2021, la nuova Peugeot 3008 è proposta in 7 colori, tra cui due nuove varianti del blu. Tre gli allestimenti, Active, Allure e GT, a cui si aggiungono altrettante varianti Pack, dalle dotazioni più ricche. Per l'allestimento base c'è poi la versione Business e per i top di gamma c'è il Black Pack, con finiture nere e cerchi dedicati (maggiori dettagli nella nostra guida all'acquisto della Peugeot 5008 2021).

QUANTO COSTA I prezzi vanno dai 31.750 euro della Active a benzina con cambio manuale ai 45.450 euro della 5008 BlueHDi, con il diesel da 180 CV in allestimento GT Pack. La versione con motore a gasolio da 130 CV con cambio automatico, che sarà probabilmente la più venduta, va da 35.750 a 43.550 euro secondo gli allestimenti e in particolare ce ne vogliono 41.150 per la mia GT.