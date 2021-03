CIAK, SI GIRA C'è un virus maligno che serpeggia tra gli umani e fa disastri, ma c'è pure un virus ''buono'' che contagia le automobili, è un virus che trasmette una ''scossetta'', e che trasforma ogni veicolo in strumento del futuro. La pandemia di Covid-19 ha messo a ferro e fuoco società ed economia, ma non ha mai interrotto lo sviluppo di un prodotto come l'automobile che anzi, dopo un anno di emergenza è ancor più forte, più veloce nella sua rincorsa alla mobilità ecosostenibile. A noi di MotorBox, smart working da remoto (tanto) e test drive dal vivo (un po' di meno ma l'agenda, per fortuna, è sempre piena) hanno solleticato il desiderio di ascoltare, a rotazione, l'opinione dei diretti interessati alla rivoluzione del settore. Cioè rivoluzione in chiave ''electric'', ma anche ''digital''. Da qui l'idea di MotorTalk, rubrica di incontri virtuali, dai contenuti quanto più reali. In coda al testo, il tool per ripescare la video intervista al manager di questa o quella marca. E a proposito di riflessioni condivise dai nostri interlocutori: quale il bilancio complessivo?

A MODO MIO Il bilancio è che il navigatore ha ormai la sua destinazione preimpostata, è quella dell'elettrificazione spinta e della progressiva migrazione dei servizi dai canali più tradizionali al world wide web. Tutti d'accordo, brand generalisti e marchi premium. Tuttavia, ciascuno sceglie il suo personalissimo percorso: chi quello più rapido e diretto, chi quello più ''panoramico''. Le frontiere sono il full electric e una quota di digitalizzazione degli acquisti di vetture nuove sempre più massiccia, ma ciascuno interpreta la parte in modo individuale. Giocandosi la carta ibrida, oppure spremendo dal motore diesel ogni goccia di energia residua. Inoltre, potenziando piattaforme online sempre più ''smart'', dal primo contatto col cliente all'assistenza, ma assegnando sempre alle concessionarie l'onere e l'onore della finalizzazione del processo. Il mondo auto sta cambiando più velocemente del previsto. Sale su una giostra vorticosa, e noi con lui. Sempre aggrappati al sogno della libertà e dell'emozion che la guida, in ogni sua espressione, giorno e notte ci accompagnerà per sempre.