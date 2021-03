CRISI-OPPORTUNITÀ L'allerta Covid non dà tregua, il mondo stenta a reingranare marce alte, tuttavia la pandemia è pure laboratorio di idee nuove, campo di gioco in cui prevale chi sa cogliere una sfida che è sottile, ma strategica. Come è cambiato il settore auto? Il modo di acquistare automobili si è adeguato alle nuove esigenze e alle nuove abitudini di vita? Le auto elettriche sono definitivamente entrate a far parte del carrello della spesa degli italiani? Sospese le occasioni di incontri reali, MotorBox interpella le figure chiave delle Case automobilistiche in forma virtuale e inaugura una nuova rubrica video, MotorTalk. Uno spazio per discutere, insieme agli addetti ai lavori, dei temi che al momento animano il dibattito. Canali digitali ed elettrificazione in primis. Ospite della nuova puntata è il marchio Audi: guarda la nostra intervista a Fabrizio Longo, Direttore Audi Italia.

LA MACCHINA DEL TEMPO In realtà, il network di vendita dei Quattro Anelli preparava il cambiamento da diversi anni. Smaterializzazione del percorso di accompagnamento del cliente in direzione dell'acquisto, quindi potenziamento delle piattaforme digitali, e in questo modo anche un capovolgimento della prospettiva: dall'utente, la gran parte degli oneri li svolge ora l'azienda stessa. Tutto quanto in funzione della protezione di uno dei valori - come sostiene Longo - più preziosi tra quelli di cui dispone oggi l'essere umano: il tempo. E proprio il tempo è anche il fattore chiave della svolta elettrica: il tempo necessario a una ricarica del pacco batterie influenzerà anche il tempo necessario agli italiani per convincersi ad abbandonare i combustibili tradizionali, per sposare il paradigma del 100% elettrico. Il processo sarà graduale (leggasi ibrido plug-in), ma la destinazione è già impostata. Gamma Audi verso la completa elettrificazione, ma il feeling di guida (vedi Audi e-tron GT, ma anche e-tron S Sportback, le sentinelle della nuova era) sarà lo stesso di sempre. Addirittura, superiore... Clicca Play e ascolta l'intervista per intero.