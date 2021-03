BATTERIA PIÙ GROSSA Le consegne cominceranno a giugno, ma le concessionarie sono già aperte per accettare gli ordini di Audi Q5 Sportback TFSI e quattro S tronic, la versione ibrida plug-in del SUV coupé dei quattro anelli. Come le altre plug-in “grosse” della casa di Ingolstadt, ossia Audi A6 e A6 Avant, Audi A7 Sportback e la sorella Q5, anche la versione coupé del SUV tedesco beneficia di una nuova batteria da 17,9 kWh che, a parità di ingombri, rispetto a quella precedente offre qualche km in più di autonomia.

FAMIGLIA NUMEROSA L’ingresso di Q5 Sportback TFSI e nel listino Audi porta a ben undici i modelli plug-in della casa tedesca: Audi A3 Sportback, la ammiraglia Audi A8, la berlina A6 e la station A6 Avant, la coupé a cinque porte A7 Sportback, i SUV Q3, Q3 Sportback, Q5, Q7 e Q8.

MOTORI Come la sorella Q5, anche Q5 Sportback TFSI e è disponibile con due diverse potenze. Il modello 50 TFSI e monta il quattro cilindri 2.0 turbo benzina affiancato da un motore elettrico da 143 CV. La potenza massima è di 299 CV, e una coppia di 450 Nm. In alternativa, il modello 55 TFSI e offre una potenza di picco di 367 CV e 500 Nm di coppia massima, disponibile già da 1.250 giri. Per entrambe le versioni, trazione integrale quattro con tecnologia ultra e cambio automatico S tronic a 7 rapporti.

PRESTAZIONI DA SPORTIVA Viste le potenze in ballo, non stupisce che le prestazioni siano di uguale livello: lo scatto da 0 a 100 km/h viene coperto, rispettivamente, in 6,1 e 5,3 secondi, mentre la velocità massima è di 239 km/h (135 km/h in modalità elettrica). Consumi omologati WLTP di 1,8 litri ogni 100 chilometri, mentre le emissioni di CO2 sono di 43 grammi/km. La batteria permette di percorrere fino a 62 km in modalità solo elettrica.

QUATTRO MODALITÀ DI MARCIA Come per le altre “nuove” plug-in, anche su Q5 Sportback TFSI e debutta una quarta modalità di guida, Battery Charge, che si affianca a quelle già disponibili, ossia EV (solo elettrica), Auto, Battery hold (che conserva l’energia). Questo driving mode permette di sfruttare il motore termico, oltre che per far andare l’automobile, anche per far girare il motore elettrico come alternatore e caricare la batteria, in ragione di circa l’1% di carica per ogni chilometro percorso.

RICARICA Di serie Q5 Sportback TFSI e offre il sistema e-tron compact, per gestire la ricarica delle batterie anche da remoto, mediante smartphone. In dotazione, il cavo domestico offre due connettori, per la presa domestica e per quella industriale. Su richiesta il connettore e il cavo per le colonnine pubbliche. La massima potenza di ricarica è di 7,4 kW, che permette di ricaricare la batteria in due ore e mezza. Dalla normale presa di casa a 2,3 kW sono necessarie poco più di otto ore. Audi mette a disposizione anche ulteriori servizi per i clienti, che potete leggere nell’articolo relativo a Q5 plug-in.

PREZZI Il SUV tedesco con potenze da 299 CV è disponibile in quattro allestimenti:

Audi Q5 Sportback 50 TFSI e quattro S tronic - 62.750 euro

Audi Q5 Sportback 50 TFSI e quattro S tronic Business Advanced - 66.750 euro

Audi Q5 Sportback 50 TFSI e quattro S tronic S line - 68.850 euro

Audi Q5 Sportback 50 TFSI e quattro S tronic S line plus - 70.950 euro

La versione da 367 CV è invece disponibile nei due allestimenti superiori: