PIÙ ELETTRONI Qualche giorno fa la casa di Ingolstadt ha annunciato l’ampliamento della capienza della batteria per le sue vetture ibride plug-in, tra cui anche il SUV Q5, grazie a una nuova tecnologia che ha permesso di aumentare i kWh disponibili a parità di ingombri. Da oggi sono aperti gli ordini per le nuove versioni plug-in della grande berlina A6, della versione famigliare A6 Avant e della gran turismo A7 Sportback, disponibili con potenze da 299 e 367 CV rispettivamente.

PER UN PUGNO DI KM IN PIÙ La capacità della batteria passa dai precedenti 14,1 kWh agli attuali 17,9 kWh, con un aumento del 27% della capacità complessiva, a tutto vantaggio dell’autonomia in modalità puramente elettrica. Ecco come cambiano i dati di autonomia dichiarati rispetto a prima (la A6 50 TFSI e debutta in questo aggiornamento).

Batteria 17.9 kWh Batteria 14,1 kWh Audi A6 50 TFSI e (299 CV) 73 km n.d. Audi A6 55 TFSI e (367 CV) 68 km 55 km Audi A6 Avant 50 TFSI e (299 CV) 66 km n.d. Audi A6 Avant 55 TFSI e (367 CV) 66 km 51 km Audi A7 Sportback 50 TFSI e (299 CV) 69 km 57 km Audi A7 Sportback 55 TFSI e (367 CV) 66 km 52 km

IL MOTORE RICARICA LE BATTERIE Ai programmi di guida EV, Auto e Battery Hold (che danno rispettivamente priorità alla trazione elettrica, alla modalità ibrida automatica e al risparmio d’energia) si aggiunge anche la nuova “Battery charge”: il propulsore termico muove le ruote, ovviamente, ma attiva anche quello elettrico nelle fasi rigenerative, che agisce quindi come alternatore. Una soluzione che permette di recuperare circa l’1% di carica della batteria per ogni km percorso, fino al raggiungimento della soglia dell’80% di energia.

FRENATA HIGH TECH La tecnologia che si occupa della frenata rigenerativa è ereditata dalla Audi e-tron, la prima elettrica della Casa dei quattro anelli: il motore elettrico si occupa delle decelerazioni lievi, che sono anche quelle che si verificano con maggior frequenza nella marcia quotidiana, mentre le frenate di media e alta intensità sono affidate ai freni idraulici tradizionali.

TERMICO PIÙ POTENTE Il powertrain ibrido è stato soggetto a qualche piccolo miglioramento: il 2.0 turbo benzina a quattro cilindri è stato portato dai precedenti 252 CV agli attuali 265 CV. Le potenze complessive sono quindi di 299 CV e 450 Nm di coppia per le versioni 50 TFSI e, e 367 CV e 500 Nm per le 55 TFSI e. Un valore, quest’ultimo, disponibile fin dai 1.250 giri al minuto: abbinato alla trazione integrale e al cambio S tronic a 7 rapporti regala alle grandi berline tedesche prestazioni di tutto rispetto: le A6 e A6 Avant 55 TFSI e quattro S tronic scattano da 0 a 100 km/h in 5,6 e 5,7 secondi rispettivamente, e la velocità massima - autolimitata - è di 250 km/h. Con il solo motore elettrico, il tachimetro si ferma a 135 km/h.

RICARICA INTELLIGENTE Il cavo di collegamento per la macchina dispone di prese prese domestica e industriale. Su richiesta si possono avere connettore e cavo per le colonnine pubbliche. La potenza massima di ricarica è di 7,4 kW in corrente alternata, che permette di fare il “pieno” alla batteria in due ore e mezza. Dalla spina di casa, a 2,3 kW, servono invece poco più di otto ore. La app myAudi consente di controllare dal telefono lo stato della batteria, avviare la ricarica da remoto, e gestire la pre-climatizzazione dell’abitacolo con la spina inserita, così da risparmiare batteria.

PREZZI Come tutte le plug-in, anche Audi A6, Audi A6 Avant e Audi A7 Sportback TFSI e possono accedere alle ZTL, in molte città non pagano il parcheggio, sono esenti dai blocchi del traffico e hanno forti esenzioni sul bollo. Ecco i prezzi di listino:

Audi A6 50 TFSI e quattro S tronic

Business - 64.400 euro

Business Plus - 66.500 euro

Business Sport - 68.550 euro

Business Design - 69.600 euro

Audi A6 55 TFSI e quattro S tronic

S line plus - 74.050 euro

Audi A6 Avant 50 TFSI e quattro S tronic

Business - 66.800 euro

Business plus - 68.900 euro

Business Sport - 70.950 euro

Business Design - 72.000 euro

Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro S tronic

S line plus - 76.450 euro

A7 Sportback 50 TFSI e quattro S tronic

Base - 76.600 euro

Business plus - 79.850 euro

A7 Sportback 55 TFSI e quattro S tronic

S line plus - 90.550 euro