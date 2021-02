PIÙ GRANDI Importante aggiornamento per le plug-in più grandi della casa dei quattro anelli: Audi ha infatti deciso di ampliare la capacità delle batterie delle varianti ibride plug-in (PHEV) del SUV Q5, della A6 (qui la nostra prova della versione Avant) e della coupé A7, che è stata portata alla capacità di 17,9 kWh lordi, pari a 14,4 kWh effettivamente utilizzabili.

AUTONOMIA EXTRA Sempre realizzate con celle a ioni di litio, le nuove batterie permetteranno percorrenze maggiori in elettrico, fino a 91 km nel ciclo di omologazione NEDC, che diventano 73 nel più realistico ciclo WLTP. Un passo avanti importante per chi decide di passare a una plug-in per sfruttarne il più possibile la capacità di muoversi a zero emissioni, dato che i modelli attuali di Q5, A6 e A7 consentono di percorrere, rispettivamente, 40 km, 46 km e 45 km.

IL RESTO NON CAMBIA A dispetto dell’aumentata capacità, la dimensione delle batterie non è cambiata: invariata dunque l’abitabilità delle vetture e le capienze dei bagagliai: 405/1535 litri per la A6 Avant, 465/1405 per la Q5.

RICARICA MENTRE SI VA L’altra importante novità dei nuovi modelli ibridi plug-in è il debutto di una quarta modalità di guida. Denominata “Charge”, si affianca alle già disponibili “EV”, “Auto” e “Hold”, e permette di sfruttare il motore termico per ricaricare la batteria durante la guida, così da prepararsi - per esempio - all’ingresso in una zona a traffico limitato.