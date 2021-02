DA QUANTO TEMPO! L’ultima volta che abbiamo parlato del nuovo SUV elettrico di Audi è stato in occasione delle foto spia dello scorso novembre. Da allora, la casa dei quattro anelli ha presentato la bellissima e-Tron GT quattro (e la variante supersportiva RS), e ci ha fatto provare i tre motori e i quasi 1000 Nm di coppia del SUV e-tron S Sportback, direttamente sulle nevi di Cortina.

PRENOTAZIONE ONLINE Del “piccolo” (si fa per dire) Q4 e-tron erano sparite le tracce fino a oggi, quando Audi ha comunicato di aver aperto le prenotazioni per il suo SUV compatto. È sufficiente recarsi sulla pagina q4-reservation.audi.it per segnalare il proprio interesse e versare una caparra di 1.000 euro: così facendo si riceverà un voucher col quale recarsi in concessionaria per finalizzare l’acquisto, assicurandosi la consegna dei primi esemplari.

PIATTAFORMA AD HOC Basato sulla piattaforma MEB del gruppo Volkswagen specifica per le auto elettriche (su cui è realizzata anche la serie ID.x e Skoda Enyaq), il nuovo Audi Q4 e-tron misura 4,6 metri da un paraurti all’altro, ma garantisce un’abitabilità di categoria superiore grazie agli ingombri ridotti del motore elettrico e dell’assenza dell’albero di trasmissione, che hanno permesso di accorciare notevolmente il cofano anteriore a beneficio delle dimensioni dell’abitacolo.

DUE MOTORI Disponibile anche con il solo motore (e trazione) posteriore, nella sua configurazione più performante Audi Q4 e-tron monterà due motori, uno per asse, per una potenza massima di 306 CV. Come la cugina ID.4, il motore posteriore eroga fino a 204 CV e 310 Nm di coppia, mentre quello anteriore arriva a 102 CV e 150 Nm. Con una capacità di 82 kWh, la batteria dovrebbe garantire un’autonomia superiore ai 400 km, e una ricarica rapida in corrente continua a 125 kW per arrivare all’80% di carica in circa 30 minuti.

ACQUISTO SU MISURA Non sappiamo ancora il prezzo a cui verrà venduto il nuovo Q4 e-tron, ma Audi fa sapere che metterà sul tavolo diverse modalità d’acquisto e di utilizzo cucite su misura del cliente, accomunate dalla massima flessibilità tanto nelle formule finanziarie quanto nei servizi post-vendita. A cui si aggiungono, naturalmente, tutti gli incentivi statali per la mobilità elettrica e il servizio di ricarica Audi e-tron Charging Service che permette di accedere a oltre 200.000 colonnine in tutta Europa, con partnership che coinvolgono Ionity, Enel X e Alpiq.