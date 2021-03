ANNO ZERO Era febbraio 2020, quando l'Italia, l'Europa, il mondo intero, vennero travolti da un tifone eco-socio-sanitario senza eguali. A oltre un anno dallo scoppio della pandemia, come è cambiato il settore auto? Come si è evoluta la formula del contatto tra automobilista e offerta di mercato? L'approccio verso l'acquisto ha camminato a braccetto con è le nuove esigenze, le nuove tendenze, le nuove abitudini di vita? Quale il rapporto, oggi, tra gli italiani e l'auto elettrica? MotorBox incontra i manager delle Case automobilistiche in forma virtuale e inaugura una nuova rubrica video, MotorTalk. Uno spazio per discutere, insieme agli addetti ai lavori, dei temi che al momento sono al centro del dibattito. Nuovi canali di vendita e corsa all'elettrificazione in primis. Ospite della terza puntata è Eligio Catarinella, Brand Manager Italia per i marchi Fiat, Lancia e Abarth.

SIMPLY HYBRID Come anche per altri attori del comparto, l'esplosione dell'epidemia ha sollecitato i brand nostrani dell'allora Gruppo FCA, l'accelerazione dell'impiego di strumenti - vedi il servizio Car@Home - che proseguissero il rapporto con il pubblico nonostante divieti e chiusure. Soluzioni poi raccolte, nell'ultima parte del 2020, in un vero e proprio shop online. Dalle parole di Catarinella emerge inoltre come Fiat raccolga con entusiasmo la sfida del 100% elettrico (nuova 500 il simbolo, ma seguirà una intera gamma, anche alla luce dell'ingresso del brand torinese in orbita Stellantis), ma allo stesso tempo sia consapevole della necessità di accompagnare il cliente per tappe. Tecnologia mild hybrid (vedi Panda Hybrid e 500 Hybrid, ma anche Lancia Ypsilon Hybrid), quindi, come primo step che fa della semplicità l'arma vincente. Clicca Play qui sotto e ascolta l'intervista per intero.