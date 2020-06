LANCIA YPSILON HYBRID Giù i consumi – fin del 24%, dice Lancia – e porte aperte in tutte le ZTL che premiano le auto ibride; oltre ai vantaggi fiscali che alcuni regioni accordano alle auto di questo tipo: diamo il benvenuto a Lancia Ypsilon Hybrid Ecochic 2020, che introduce l'elettrificazione nella gamma, senza alzare i prezzi. Ma andiamo con ordine...

Lunga 3,84 metri, la Ypsilon è oggi offerta con tre diverse motorizzazioni, tutte - praticamente - bifuel: il quattro cilindri milledue a benzina e GPL, il bicilindrico TwinAir da 0,9 litri a benzina e metano e, appunto, il tre cilindri da un litro a benzina e... elettricità oggetto di questa nostra prova su strada.

MILD HYBRID Il sistema mild hybrid, capace di quasi 5 cavalli e 20 Nm, sostiene il motore termico negli spunti a bassa velocità e recupera energia in frenata in una piccola batteria al litio sotto il sedile di guida. E vale la dicitura ''ibrida'' sul libretto, con tutti i vantaggi del caso. Compresa l'omologazione Euro 6D Final, mentre le sorelle alimentate solo a combustibili fossili si fermano per ora all'Euro 6D Temp.

LE PRESTAZIONI Tutto compreso, la Ypsilon Hybrid sviluppa 70 cavalli e 92 Nm a 3.500 giri, buoni per 163 km/h di velocità e un tranquillo 0-100 in 14,2 secondi: prestazioni grossomodo allineate a quelle delle altre motorizzazioni, che pure sulla carta dovrebbero essere più pimpanti, visti i superiori valori di coppia. Pesano a suo vantaggio – è proprio il caso di dirlo – i circa 100 chili in meno sulla bilancia e il cambio a 6 marce invece che 5.

LA PIÙ CAPIENTE DELLA FAMIGLIA Rispetto alle Lancia Ypsilon a GPL e metano, sulla Hybrid c'è un bagagliaio leggermente più grande: 245 decimetri cubi contro 202 della versione a metano e 210 di quella a GPL. 245 decimetri cubi che diventano 820 dm3 abbattendo gli schienali dei sedili posteriori.

COSTO AL CHILOMETRO I consumi? Sulla carta l'ibrida promette da 4 a 4,1 l/100 km, pari a circa 5,8 euro ogni 100 km, al prezzo medio attuale della benzina. Le sorelle mettono sul piatto un costo carburante più basso, che si traducono in 4 euro ogni 100 km per la Ypsilon a GPL e circa 3,5 euro per 100 km per quella a metano.

GLI SVANTAGGI DEL GAS Va detto che le bombole del metano della Ypsilon vanno revisionate ogni 4 anni, mentre quella del GPL va cambiato in toto ogni 10 anni: senza l'obbligo di revisioni intermedie, ma con limitazioni alla circolazione in alcuni trafori, traghetti e parcheggi sotterranei dal secondo piano seminterrato in giù.

ACCELERAZIONE E RIPRESA Per tornare alla nostra Ypsilon Hybrid, la prima cosa che colpisce nella guida è la silenziosità del motore: che si fa sentire solo tirando le marce al limitatore, altrimenti garantisce un buon comfort acustico. Lo sprint è adeguato per l'uso cittadino, mentre in autostrada ha un po' il fiato corto nei sorpassi.

I CONSUMI NEL MONDO REALE Bene i consumi, che in un uso prevalentemente urbano si attestano sui 7 l/100 km – sempre secondo il traffico e lo stile di guida - mentre calano fino a circa 5,5 l/100 km appena ci si lascia alle spalle la città.

AL VOLANTE L'assetto privilegia giustamente il comfort alla sportività, senza tuttavia sacrificare la tenuta di strada. L'indole turistica è confermata dal volante, più leggero che comunicativo, e dal cambio che – complice il bassissimo chilometraggio dell'auto in prova - non ama essere maltrattato con una guida troppo impetuosa.

I SEDILI Del resto nemmeno i sedili sono pensati per la guida sportiva: i fianchetti poco profilati agevolano l'ingresso e l'uscita dall'auto, riducendo però il contenimento del busto nelle curve affrontate ad alta velocità. Quanto a materiali, ampie porzioni della plancia e dei pannelli porta sono rivestiti in materiale morbido e laddove la plastica è lasciata a nudo se ne apprezza la buona consistenza.

ABITABILITÀ A bordo lo spazio per le gambe non manca, mentre il profilo del tetto limita l'altezza massima di chi siede dietro a circa 1,80 m. Da segnalare che l'omologazione per cinque posti è di serie solo sulla Ypsilon a GPL, mentre sulla Hybrid si paga a parte (250 euro) e sulla Ypsilon a metano si viaggia solo in quattro. Nella trama dei rivestimenti dei sedili dell'allestimento Maryne in prova è presente il filato Seaqual Yarn proveniente da plastica riciclata recuperata dai pescatori nel mediterraneo, unita ad altre fibre “ecologiche sempre naturali, riciclate o recuperate”, afferma Lancia, e questo sarà certamente un plus per i clienti dall'animo più green.

CONTRO IL COVID La nuova Ypsilon è proposta in tre allestimenti: Silver, Gold e Maryne, tutte connotate da finiture specifiche. Al di la delle dotazioni di legge in fatto di sicurezza, gli equipaggiamenti sono minimal, ma c'è di serie il pacchetto D-Fence by Mopar, con un sistema di filtraggio dell'aria in abitacolo e una lampada a raggi UV che igienizza le superfici di contatto come volante, cambio e sedili.

COSA MANCA Non aspettatevi però sistemi di aiuti alla guida di ultima generazione: sarà contento chi non ama intromissioni nella guida, perché sulla Lancia Ypsilon Hybrid Ecochic non sono previsti mantenimento di corsia, frenata automatica di emergenza e tutta quella sensoristica oggi di moda. E pure le luci sono di tipo tradizionale: niente Led, qui, neppure per le luci diurne. L'impianto di infotainment top previsto sulle Ypsilon Gold e Maryne, con schermo touch da 5,5 pollici, ha il navigatore e la possibilità di scaricare alcune app, ma non ha la compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay.

SILVER, GOLD, MARYNE Sul modello base della Lancia Ypsilon Hybrid 2020 ci sono clima manuale e autoradio DAB; la Gold aggiunge sensori di parcheggio e una radio Bluetooth con display da 5 pollici, dotata di navigatore. Sulla Maryne – che si scrive con la Y – arrivano anche vetri privacy, cruise control e i sensori pioggia e crepuscolare: per l'attivazione automatica del tergicristallo e dei fari. I prezzi base dei tre allestimenti sono di 14.450 euro, 15.750 euro o 16.400 euro. Le versioni a GPL e Metano costano rispettivamente 1.750 o 3.500 euro in più e gli allestimenti si fermano a Silver e Gold, mentre la versione Maryne non è prevista. Su Lancia Ypsilon Hybrid c'è una campagna di lancio fino al 30 giugno 2020: scopri l'offerta.

Motore: 999 cc ibrido a benzina, 70 CV e 92 Nm

Prestazioni: 163 km/h; da 0 a 100 km/h in 14,2”

Cambio: manuale a 6 marce, trazione anteriore

Bagagliaio: da 245 a 820 dm3

Misure: 3,84 x 1,68 x 1,52 m

Posti: 4

Prezzo: da 14.450 euro