LA STORIA INFINITA Chi avrebbe mai detto, a marzo 2020, che a un anno di distanza il mondo (e non soltanto il mondo auto) ancora non si sarebbe disincagliato dalle secche di una maledetta pandemia? E invece siamo ancora qui: sotto diversi aspetti, al punto di partenza. A non fermarsi mai è stata invece l'automobile, benché tra mille impedimenti. Come è cambiato il settore auto? Come si è evoluta la formula del contatto tra automobilista e offerta di mercato? L'approccio verso l'acquisto ha camminato a braccetto con le nuove esigenze, le nuove tendenze, le nuove abitudini di vita? Quale infine il rapporto, oggi, tra gli italiani e l'auto elettrica? MotorBox incontra i manager delle Case automobilistiche in forma virtuale e inaugura una nuova rubrica video, MotorTalk. Uno spazio per discutere, insieme alle figure chiave del comparto, dei temi che al momento animano il dibattito. Nuovi canali di vendita e corsa all'elettrificazione in primis. Ospite della puntata odierna è Matteo Montibeller, Direttore Marketing DS Automobiles Italia. Guarda la nostra intervista.

PREMIUM DALLA A ALLA Z All'interno di Groupe PSA prima, di Stellantis da inizio 2021, DS è il marchio dall'anzianità minore in assoluto, nonché fra i marchi dall'immagine più raffinata ed esclusiva. Come racconta Montibeller, logico che anche in tempi di distanziamento, restrizioni, zone colorate fino al più duro dei lockdown, il premium brand francese abbia sempre piazzato in cima ai suoi pensieri l'assistenza ai suoi clienti, prima, durante e dopo il processo di acquisto. Questo pur in piena ottemperanza dei protocolli di sicurezza. Per DS il canale digitale acquista via via importanza, tuttavia l'esperienza potrà dirsi nuovamente completa solo quando sarà possibile ripristinare il contatto umano. Nel frattempo, elettrificazione a tutto spiano: la berlinona DS 9 E-Tense e la compatta DS 4 di nuova generazione, coi loro propulsori ibridi plug-in, le perfette ambasciatrici di un'agenda che sfocerà, presto o tardi, in una gamma elettrica al 100%. Ma il percorso - se è questo che preoccupa - verrà svolto per gradi. Qui sotto, la video intervista completa.