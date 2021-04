NELL'OCCHIO DEL CICLONE Vorremmo tanto poter chiedere, a chi vende e costruisce auto, come è uscito da un anno abbondante di emergenza. Lo stato di allerta è tuttavia ben lungi dal dirsi alle spalle, e insieme ad esso, vige un quadro sanitario preoccupante, insieme a un quadro socioeconomico di massima incertezza. L'auto, tuttavia, in terapia intensiva non è mai entrata. Gli anticorpi se li è fatti in oltre un secolo di storia, alle crisi sa come reagire ed attraverso la rubrica MotorTalk ci spiega quali strategie di contrattacco ha messo in piedi, e quali piani ha in serbo per gli anni a venire. Quando il Covid sarà acqua passata, ma anche il mondo non sarà lo stesso di una volta. Come si sono evolute le strategie di vendita, le abitudini dei consumatori, i programmi delle Case in direzione dell'elettrificazione? Ospite della puntata odierna di MotorTalk è il marchio Opel: parola a Ciro Papa, Direttore Marketing Opel Italia. In gallery, la nostra video intervista.

IN MIX STAT VIRTUS Tedesca di origini, francese per acquisizione, ora Opel matura a tutti gli effetti il diritto al passaporto diplomatico internazionale. L'ingresso in Stellantis imprimerà nuova linfa a un brand che con l'elettrificazione già ha acquistato confidenza. Prima Corsa-e, più di recente Mokka-e, senza dimenticarsi i van, sia nella loro veste commerciale (vedi Combo-e), sia in declinazione familiare (Combo-e Life). Come racconta Papa, Opel procede spedita verso il full electric ma il contesto odierno ancora impone un mix di offerta che non può prescidente dai propulsori a combustione interna, inclusi i propulsori diesel. Un modello, tante anime diverse, e proprio nuova Mokka, della progressiva transizione alla mobilità a emissioni zero è il simbolo vivente. Il paradigma stesso dell'acquisto di auto nuove è sotto metamorfosi: il copione classico sempre di più convive con strumenti online e soluzioni finanziarie più flessibili di un tempo. Ma il digitale non esclude il gusto (la necessità?) di prendere appuntamento con un venditore in carne ed ossa. Clicca Play qui sotto e scopri, in video, tutte le soluzioni che Opel mette in atto per non scontentare, né oggi né domani, un solo cliente che sia uno.