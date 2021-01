CONTINUA L'OFFENSIVA Dopo il cugino Citroen e-Berlingo van, ora tocca a Opel Combo-e. Prefissi e suffissi già la dicono lunga su di loro: sto naturalmente parlando di elettrificazione, che oggi arriva anche sul van compatto tedesco. Vediamo come cambia rispetto al suo parente a gasolio.

L'unità elettrica che equipaggia Combo-e ha una potenza di 136 CV e una coppia di 260 Nm. A seconda del modello, Opel Combo-e può accelerare da 0 a 100 km/h in soli 11,2 secondi, mentre la velocità massima, controllata elettronicamente, è di 130 km/h. Attraverso il sistema frenante rigenerativo, con 2 impostazioni selezionabili, l'utente può passare dalla modalità standard a quella che aumenta il recupero dell'energia in frenata o viceversa. La batteria agli ioni di litio da 216 celle e 18 moduli ha una capacità di 50 kWh ed è alloggiata sotto il pavimento, tra l’asse anteriore e quello posteriore.

A seconda dello stile di guida e delle condizioni prevalenti, nuovo Opel Combo-e può percorrere fino a 275 chilometri con una sola ricarica della batteria. Diverse le soluzioni per la ricarica. La più veloce è certamente quella che prevede l'utilizzo di una stazione di ricarica pubblica DC da 100 kW: in questo caso la ricarica della batteria all'80% richiede circa 30 minuti. Opel Combo-e dispone, di serie, di un potente caricatore di bordo trifase da 11 kW o monofase da 7,4 kW.

Opel Combo-e, lungo 4,40 metri, ha un passo di 2.785 mm ed è in grado di trasportare oggetti fino a 3.090 mm di lunghezza. Il carico utile arriva fino a 800 kg, mentre il volume di carico va da 3,3 a 3,8 metri cubi. La batteria, alloggiata sotto il pavimento tra l’asse anteriore e posteriore, non compromette l'utilizzo della zona di carico o dell'abitacolo, abbassando il baricentro e favorendo la stabilità, anche a pieno carico. Con una capacità di traino di 750 kg è leader nel suo segmento.

C'È ANCHE XL La variante XL, lunga 4,75 m, ha un passo di 2.975 mm e un volume di carico fino a 4,4 m3. È in grado di accogliere oggetti fino a 3.440 mm di lunghezza e, grazie ai 6 anelli sul pavimento - con l'opzione di altri 4 a metà altezza - permette di fissare il carico in sicurezza. Lo spazio tra i passaruota è abbastanza largo per un Euro pallet, ma la variante extra lunga può trasportarne 2 in fila. Quanto ai passeggeri, la versione Doppia Cabina può ospitare comodamente fino a 5 persone, conducente incluso, mentre il carico o l’attrezzatura sono riposti in modo sicuro dietro la parete divisoria. Grazie a un’apertura nella parete è possibile anche il trasporto di oggetti particolarmente lunghi.

Il nuovo furgone compatto elettrico di Opel rafforza il primato in fatto di sistemi di assistenza alla guida. Unico nel segmento di mercato è l'indicatore di carico: grazie ad alcuni sensori, consente al conducente di verificare, premendo un pulsante, che il veicolo non sia in sovraccarico. Fino a 20 tecnologie aggiuntive rendono la guida, la manovra e il trasporto non solo più facili e confortevoli, ma anche più sicuri. A vigilare su possibili ammaccature o graffi derivanti da manovre a bassa velocità ci pensa il sistema - optional - Flank Guard. Anche per chi ha bisogno di maggiore altezza dal suolo, oppure di trazione su terreni difficili come fango, sabbia o neve, c'è una soluzione: nel primo caso il sistema worksite pack, nel secondo il controllo di trazione elettronico IntelliGrip. Nell'elenco dei sistemi di assistenza alla guida di Opel Combo-e più classici troviamo il controllo automatico in discesa, l’assistente al mantenimento della corsia e il controllo della stabilità del rimorchio. Sul fronte infotainment troviamo invece un grande schermo touch da 8 pollici che integra Apple CarPlay e Android Auto.

Nuovo Opel Combo-e arriverà nelle concessionarie ad autunno 2021, unendosi a Opel Vivaro-e come nuovo membro della famiglia dei veicoli commerciali leggeri completamente elettrici di Opel. Anche il nuovo modello, Opel Movano-e, arriverà nel 2021. Questo significa che l'intera gamma di veicoli commerciali leggeri del marchio sarà elettrica entro la fine di quest'anno. Un altro passo verso l'elettrificazione di ogni autovettura e veicolo commerciale leggero Opel, prevista entro il 2024.