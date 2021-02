SCOSSE QUOTIDIANE Tu chiamala, se vuoi, rivoluzione. Ogni giorno un'auto-novità, ma non più novità qualsiasi, bensì quasi esclusivamente elettro-novità. Ora è la volta di Opel Combo-e Life, variante in chiave automobilistica, e in chiave 100% elettrica, del commerciale Opel Combo Van, a sua volta già sottoposto a trattamento ad alta tensione. Al netto delle differenze estetiche e funzionali, Combo-e Life e Combo-e Van condividono la stessa architettura. Ma volentieri, riportiamo nuovamente quei concetti.





MOTORE L'unità elettrica di Combo-e Life sviluppa 136 cv di potenza e 260 Nm di coppia. Accelerazione 0-100 km/h in 11,2 secondi (con un piccolo scarto a seconda della versione), velocità massima di 130 km/h limitata elettronicamente.

BATTERIE Composta da 216 celle e 18 moduli, la batteria da 50 kWh di capacità è alloggiata sotto il pavimento tra asse anteriore e posteriore, in modo da non compromettere lo spazio a bordo. In questa posizione, la batteria abbassa anche il centro di gravità, favorendo la stabilità in condizioni di vento e in curva. Utilizzando una stazione di ricarica pubblica in corrente continua (CC) da 100 kW, la ricarica richiede solo 30 minuti circa. La dotazione di serie include in ogni caso un caricabatterie monofase da 7,4 kW per la ricarica domestica: in opzione, il più potente caricabatterie trifase da 11 kW. Senza dimentica che Combo-e Life è provvisto di un sofisticato sistema frenante rigenerativo con due impostazioni selezionabili dal guidatore, che in minima parte ricarica la batteria anche durante la marcia.

L'ampia gamma di tecnologie e di sistemi di assistenza alla guida si estende dall’Hill Descent Control al Lane Keep Assist, passando per allerta stanchezza del guidatore, riconoscimento dei segnali stradali e allarme di collisione frontale con protezione pedoni e frenata automatica di emergenza. Particolarmente utile per il parcheggio è poi la telecamera Panorama Rear View che aumenta la visione posteriore e laterale. I proprietari che necessitano di maggiore trazione su fango, sabbia o neve possono infine scegliere Opel Combo-e Life con il sistema di controllo di trazione elettronico IntelliGrip.

MISURE Perfetto esempio di veicolo multispazio per il tempo libero (o LAV, Leisure Activity Vehicle, nel lessico Opel), anche Combo-e Life (qui la prova su strada della versione con motori termici) viene declinato in due lunghezze (4,40 metri e 4,75 metri nella versione XL). La versione più corta, a cinque posti, offre da 597 a 2.126 litri di capacità di carico, mentre in carrozzeria XL (a sette posti) il volume cresce da 850 litri (in configurazione cinque posti) a 2.693 litri. In particolare, il sedile anteriore ribaltabile (in opzione) si ripiega a filo con i sedili posteriori, estendendo la lunghezza dell'area di carico in modo che possano essere trasportate anche tavole da surf. Panca di seconda fila con suddivisione 60/40 (di serie) o a tre posti singoli, anche ripiegabili dal bagagliaio: in entrambi i casi, ogni posto a sedere è dotato di serie di un supporto per seggiolino Isofix, che consente di montare tre seggiolini per bambini uno accanto all'altro. Se ordinato con il tetto panoramico, Opel Combo-e Life è infine dotato di un vano portaoggetti superiore da 36 litri di capacità, che corre lungo il centro del veicolo e che è provvisto di illuminazione a LED.

INFOTAINMENT Spazio da furgone, tecnologie da SUV: i passeggeri possono godersi i sistemi Multimedia Radio e Multimedia Navi Pro dotati di schermo touch da 8,0 pollici iperconnesso, integrazione dello smartphone tramite Apple CarPlay e Android Auto compresa.

Nuovo Opel Combo-e Life arriverà presso le concessionarie ad autunno 2021 (prezzi ancora non comunicati), unendosi a Opel Corsa-e, Mokka-e, Grandland X ibrido plug-in e Opel Zafira-e Life come nuovo membro della gamma di autovetture elettrificate Opel. Includendo la nuova generazione di Opel Astra, dei veicoli commerciali leggeri (LCV) Opel Vivaro-e, Combo-e e Movano-e, il marchio avrà nove modelli elettrificati nella sua gamma entro la fine di quest'anno.