L'ELETTRICA GRANDE GRANDE Per chi cerca un'auto imbattibile quanto a capacità di carico e spazio a bordo, l'opzione delle monovolume derivate dai veicoli commerciali è la prima da prendere in considerazione. E oggi, tra le opportunità di scelta, ce n'è una in più, quella offerta dalla Opel Zafira-e Life che vi avevamo preannunciato lo scorso giugno: la variante completamente elettrica della “Lounge su Ruote”, come la definisce la Casa.

PRESTAZIONI E AUTONOMIA

Forte di 136 CV di potenza e 260 Nm di coppia Opel Zafira-e Life raggiunge una velocità massima autolimitata di 130 km/h. Due i tipi di batteria al litio con cui può essere equipaggiata, entrambi garantiti per 8 anni o 160.000 km: da 75 kWh, per un'autonomia fino a 330 chilometri, o da 50 kWh, che consentono un'autonomia fino a 230 km nel realistico ciclo di omologazione WLTP.

TEMPI DI RICARICA

Per la ricarica, Opel Zafira-e Life ha di serie il caricabatterie da 7,4 kW, che secondo una nostra stima dovrebbe consentire un rifornimento completo in circa 9 ore da una wallbox dedicata (mentre ci vogliono fino a 30 ore da una presa domestica standard). Possibile la ricarica in corrente continua a 100 kW dalle colonnine compatibili, tramite adattatore opzionale, per recuperare l'80% della carica in mezz'ora nel caso della batteria da 50 kWh e in 45 minuti circa se l'accumulatore è da 75 kWh. Dove trovare le stazioni? Vi aiuta l'App Free2Move Services, che consente l'accesso e il pagamento della ricarica in oltre 195.000 colonnine in tutta Europa.

LUNGHEZZA E BAGAGLIAIO

Tre le versioni di Zafira, caratterizzate da lunghezze diverse. Zafira-e Life Small è lunga 4,61 metri; la Medium raggiunge i 4,96 metri, mentre la lunghezza di Zafira Large è pari a 5,31 metri. Tutte possono raggiungere una capacità di 9 posti, con poltroncine singole in pelle amovibili, I sedili sono montati su binari in alluminio, che consentono una regolazione completa e semplice per tutte le versioni. Ribaltando i sedili della terza fila, anche la più piccola Opel Zafira-e Life S raggiunge i 1.500 litri di capacità di carico misurati al tetto, che diventano 3.397 litri con la rimozione completa dei sedili posteriori: un'operazione facile e immediata come il loro rimontaggio.

AIUTI ALLA GUIDA

Le dotazioni di bordo sono in linea con quanto ci si aspetta dalle automobili tradizionali, con abbaglianti automatici, assistente al mantenimento di corsia e avviso di stanchezza. Ma anche head-up display, avviso anti-collisione frontale e telecamera posteriore, che completa l'assistenza al parcheggio fornita dai sensori a ultrasuoni nei paraurti.

INFOTAINMENT

Entrambi i sistemi di infotainment disponibili, Multimedia e Multimedia Navi, sono compatibili con Apple CarPlay e Android Auto. E grazie a OpelConnect, il sistema di navigazione include informazioni sul traffico in tempo reale (gratis per i primi 3 anni) per la situazione aggiornata delle strade. Nella versione top di gamma, l'impianto audio ha ben dieci altoparlanti.

Opel Zafira-e Life è disponibile in quattro allestimenti: Edition, Business Edition, Elegance Business Elegance e tutti godono di forti incentivi, pari a 8.000 euro fino a esaurimento fondi di contributo statale in caso di rottamazione e allo sconto del 21% riconosciuto da Opel (valido fino al 30 settembre 2020). Zafira-e Life taglia Small, in allertimentoo Business Edition, parte da 48.910 euro. La taglia M – la misura intermedia – attacca a 51.560 euto con livello di allestimento Edition. 50.810 euro sono invece il prezzo base della Large con livello di allestimento Business Edition.