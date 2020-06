Estate in camper con Opel Zafira Life

Vi abbiamo già parlato ampiamente in una nostra guida di un'interessante opzione per le vacanze 2020: il camper. E ora, per chi volesse considerare questa ipotesi, la notizia è che vi viene incontro anche la possibilità di una Opel Zafira Life appositamente convertita a questo scopo dagli specialisti di Crosscamp. La monovolume tedesca infatti, già di suo molto versatile, è stata adattata a tutte le esigenze per chi vuole passare un'estate in viaggio senza preoccuparsi di case, affitti e hotel. Ma vediamola nel dettaglio.

I DETTAGLI Alcune concessionarie Opel tedesche infatti già presentano l'opzione della Zafira Life modificata da Crosscamp (brand del gruppo Erwin Hymer), disponibile al prezzo di 42mila euro. Si tratta di un camper con tetto a soffietto, della lunghezza di 4,95 metri per 1,99 metri di altezza, equipaggiato fino a quattro posti letto. Il camper comprende ovviamente anche una piccola cucina e una dispensa, come potete osservare nella nostra fotogallery. Le finiture sono raffinate nel design ma dall'aspetto decisamente solido. Opel Zafira Life nella versione camper di Crosscamp è disponibile per tutta la gamma diesel di Opel, e tutte le motorizzazioni rispettano le normative Euro 6.

GLI OPTIONAL Sono disponibili anche svariati optional, anche in forma di pacchetto: tra questi ci sono molti ADAS come l'adattamento delle luci alle condizioni di visibilità, un sistema di allerta che rileva l'eventuale stanchezza del conducente, l'assistenza al mantenimento della corsia, il riconoscimento dei segnali stradali con cruise control semi adattivo e il sistema anti collisione con frenata automatica di emergenza. È disponibile anche un pacchetto per il fuoristrada che prevede un assetto rialzato di 25 centimetri, una più efficace protezione del sottoscocca e una ruota di scorta con pneumatico. Il sistema Opel IntelliGrip inoltre garantisce la massima tenuta di strada con qualsiasi tipo di terreno. Siete pronti a partire per l'estate?